17 июля 2018 года

С торговлей электроудочками борются блокировками

Сотрудники прокуратуры мониторят интернет в поисках объявлений о продаже электроудочек и «краснокнижных» животных. В дальнейшем сайты с такой информацией блокируются по решению суда.

Так, ямало-ненецкой природоохранный прокурор добился в суде решения о блокировании сайтов, на которых были обнаружены объявление о продаже электроудочек и шесть объявлений о продаже леопардов, филинов, шкур белого медведя, чучел филина, бивней нарвала. Эта информация носит противоправный характер, поскольку в России запрещены использование электроудочек, а также приобретение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор Краснояружского района Белгородской области в судебном порядке добивается признания запрещенной информации о продаже электроудочек на двенадцати интернет-сайтах, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, в июне был принят закон, установивший уголовную ответственность за незаконную торговлю «краснокнижными» через СМИ и интернет.

Fishnews