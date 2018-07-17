17 июля 2018 года

Сахалинским рыбакам напомнили об ограничении

С 21 июля вступает в силу приказ Минсельхоза об ограничении длины центрального крыла ставного невода в прибрежных водах Сахалинской области. Сахалино-Курильское теруправление попросило рыбаков учитывать эту информацию при постановке орудий добычи.

СКТУ Росрыболовства напомнило пользователям о приказе Минсельхоза от 14 июня 2018 г. № 237, устанавливающем ограничение на лососевую путину в Сахалинской области. Как сообщает корреспондент Fishnews, запрещена добыча тихоокеанских лососей в территориальном море и внутренних морских водах Северо- и Южно-Курильской зон, Восточно- и Западно-Сахалинской подзон, а также Камчатско-Курильской и Северо-Охотоморской подзон в границах островного региона с применением ставных неводов с длиной центрального крыла невода, устанавливаемого вглубь моря или залива, более 1500 м.

«Просим учесть данную информацию при постановке ставных орудий добычи (вылова) тихоокеанских лососей в границах рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства, а также прибрежного рыболовства в Сахалинской области», – обратилось теруправление к рыбакам.

Fishnews