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НИС «Владимир Сафонов». Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Наука дала прогноз на пелагическую путину

На 2018 г. к вылову в российских водах рекомендовано 180 тыс. тонн сайры, 75 тыс. тонн сардины-иваси и 160 тыс. тонн тихоокеанской скумбрии. При этом, как отметили специалисты, при достижении 70% от рекомендованного вылова объем может быть оперативно увеличен без ущерба для популяций.

Куда отправится сайра

В мае-июне промысел сайры велся на Северном Субарктическом фронте в открытых водах северо-западной части Тихого океана. По прогнозам науки, в июле – августе косяки будут смещаться постепенно на северо-запад к третьей ветви течения Куросио и далее по ней. Одна часть нагуливающейся сайры будет идти на запад в район центральных Курил. Вторая часть скоплений будет мигрировать на север в Северо-Курильский район, где будет формировать промысловые концентрации в августе-сентябре. На центральных Курилах промысловые скопления ожидаются с первой декады августа на фронтальных зонах антициклонического вихря южнее пролива Буссоль, на Северных Курилах – на фронте Курильского течения в конце августа и в сентябре. В октябре рыба будет смещаться на юго-запад вдоль фронта Курильского течения и далее вдоль восточной ветви в открытые воды в зону Северного Субарктического фронта.

Когда ждать максимальных уловов иваси и скумбрии

Скумбрия и сардина распределяются на широкой акватории в открытых водах, однако скопления промыслового характера эти рыбы образуют у границы исключительной экономзоны России в Южно-Курильском районе. В июле скумбрия и сардина распространяются на еще большей акватории, с прогревом вод они заходят дальше в северные районы. В период максимального прогрева поверхностных вод в Южно-Курильском районе наиболее плотные скопления образуются южнее, юго-восточнее и восточнее острова Шикотан во фронтальных зонах первой ветви Куросио. До начала ноября промысел сардины и скумбрии будет вестись в этом районе. В первой декаде ноября скопления скумбрии начнут покидать зону России и уходить в ИЭЗ Японии, где промысел будет продолжен. В текущем году российские рыбаки смогут освоить в японских водах 45 тыс. тонн сардины, скумбрии и анчоуса по квоте, полученной в рамках межправительственных соглашений.

В начальный период путины (июль-август) в уловах добывающих судов будет преобладать сардина. Однако уже в начале сентября плотность скоплений скумбрии возрастет, в связи с чем увеличатся уловы на судосутки и уже во второй половине сентября они будут превышать 40-50 тонн и в дальнейшем поступательно возрастать, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

Максимальный вылов на судосутки сардины будет отмечаться, по прогнозам ученых, в течение августа и в первой половине сентября. В октябре эффективность промысла сардины будет снижаться: это связано с выхолаживанием поверхностных вод и отходом основных скоплений сардины в более теплые воды за пределы экономзоны России.

Как организовано научное сопровождение

В рамках научно-информационной поддержки путины уже больше месяца готовятся и рассылаются рекомендации для добычи сайры и оперативный прогноз промысловой ситуации в районе лова. В дальнейшем в поисковых работах будет участвовать научно-исследовательское судно «Владимир Сафонов», будут задействованы научные наблюдатели на добывающих и перерабатывающих судах, а также на берегу – на перерабатывающих предприятиях и в институте.

Fishnews
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