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Заседание Госдумы. Фото с сайта нижней палаты парламента

Рыбаки просят депутатов притормозить закон о госгранице

Рыбацкие объединения обратились в Госдуму с просьбой отложить рассмотрение в третьем чтении проекта поправок в закон о госгранице. Нынешняя редакция законопроекта сильно осложнит работу рыбаков на промысле, отмечают в ВАРПЭ.

Законопроект «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» и отдельные законодательные акты» обсуждался на совещании в Росрыболовстве 13 июля. Документ был принят Госдумой во втором чтении 11 июля, однако по итогам совещания представители Минсельхоза, Росрыболовства и рыбацких объединений приняли решение просить депутатов приостановить его дальнейшее рассмотрение.

Как пояснил президент Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, при подготовке ко второму чтению законопроект был полностью переделан: «Обновленная редакция серьезно отличается от текста, прошедшего первое чтение, и существенно осложнит ведение промысла водных биологических ресурсов».

Изначально в законопроекте, инициированном заксобранием Приморского края, предлагалось внести незначительные изменения в статью 9 закона «О государственной границе Российской Федерации». Поправки должны были урегулировать вопрос с пересечением госграницы для прохода судов рыбопромыслового флота через территориальное море при следовании из Охотского моря в промысловые районы северных Курильских островов, восточной Камчатки и Берингова моря и разрешить рыбакам использовать более короткий маршрут – через Первый Курильский пролив.

«При подготовке законопроекта ко второму чтению был существенно изменен предмет его правового регулирования, а текст закона был дополнен новой статьей 9.1. Обновленные нормы могут привести к запрету на перегруз продукции из водных биологических ресурсов для судов рыбопромыслового флота», – сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ. Кроме того, законопроект не предоставляет – вопреки цели, заявленной в законодательной инициативе, – возможности неоднократного пересечения госграницы судам рыбопромыслового флота с «закрытой» границей.

По словам Германа Зверева, отраслевые объединения обратились к законодателям с просьбой перенести рассмотрение законопроекта в третьем чтении. «Такое предложение было поддержано Минсельхозом России и Росрыболовством. Мы будем просить депутатов Государственной Думы не рассматривать поправки в закон «О государственной границе РФ» в эту сессию и вернуться к вопросу осенью», – заявил президент ВАРПЭ.

Fishnews
НазадМетки: варпэкамчаткаросрыболовство
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