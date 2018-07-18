18 июля 2018 года

Рабочая группа рассмотрела использование методики по крабу

Межведомственная рабочая группа, созданная Росрыболовством и Пограничной службой, решила обсудить целесообразность нормативного закрепления временного руководства по определению массы живого краба, перевозимого на судах.

Заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник провел заседание межведомственной рабочей группы, созданной с Пограничной службой ФСБ России по проблемным вопросам осуществления госконтроля в сфере охраны морских биоресурсов. В совещании участвовали представители отраслевых ассоциаций, ЦСМС.

Рассматривался вопрос о работе транспортного флота в Северном и Дальневосточном бассейнах. Проблему обозначил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Рыболовецкие компании часто имеют в собственности ограниченный флот и заключают договоры на перевозку, договоры чартера для доставки уловов и рыбопродукции из районов промысла. В связи с этим есть ряд ограничений по использованию транспортников при перегрузке рыбы в ИЭЗ России.

Участники рабочей группы договорились проработать вопрос организации условий, оптимальных для доставки уловов на внутренний рынок при соблюдении необходимых норм российского законодательства.

На заседании обсудили вопросы регламентации учета уловов водных биоресурсов при осуществлении рыболовства коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС). Как сообщил начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Андрей Здетоветский, для представителей КМНС Росрыболовство разрабатывает упрощенную систему отчетности о добыче, которая после утверждения будет предусмотрена в правилах рыболовства для Дальнего Востока.

Участники встречи также рассмотрели вопросы применения временного руководства по определению массы крабов, перевозимых в живом виде на судах рыбопромыслового флота в Дальневосточном бассейне. Новая методика взвешивания разработана отраслевыми институтами Росрыболовства и используется сотрудниками пограничной службы в ходе проверок. Решено продолжить тестирование методики и рассмотреть вопрос о целесообразности ее нормативного закрепления.

Fishnews