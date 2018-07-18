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Проблему аукционов обсудят на чрезвычайной конференции

Проблему аукционов обсудят на чрезвычайной конференции

ВАРПЭ соберет чрезвычайную конференцию для обсуждения инициатив по разрушению исторического принципа и распределению части квот через аукционы. Мероприятие планируется провести в Москве в сентябре.

Введение аукционов по крабовым квотам станет страшным финансовым кровопусканием, которое нанесет тяжелейший удар по рыбной отрасли и будет влиять на экономику России в целом, заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев на брифинге по итогам заседания Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

«Это будет пример изъятия имущественных прав у пользователей, у бизнеса без решения суда, изъятия имущества в пользу крупного рейдера, компании, которая использует сейчас свои возможности в госорганах власти, чтобы схватить большой кусок рыбных квот», – рассказал он журналистам.

В связи с этим Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров будет готовить чрезвычайную конференцию работников рыбохозяйственного комплекса, на которой будет обсуждаться «тема слома рыбной отрасли, тяжелого удара по рыбной отрасли».

«Я направил письмо всем членам ВАРПЭ. Мы предлагаем провести эту чрезвычайную конференцию в сентябре, возможно в первой половине сентября», – сообщил корреспонденту Fishnews Герман Зверев. Планируется, что в конференции примут участие делегаты IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса, поскольку их полномочия по-прежнему действительны.

«Мы предлагаем провести в регионах совместные собрания делегатов съезда, членов органов управления региональных ассоциаций и представителей региональных профсоюзных организаций, на которых принять решение о норме представительства на чрезвычайной конференции», – уточнил руководитель ВАРПЭ.

Fishnews

  • Проблему аукционов обсудят на чрезвычайной конференции
  • Председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман ЗВЕРЕВ
  • Проблему аукционов обсудят на чрезвычайной конференции
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    НазадМетки: РСППаквакультураварпэмосква
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