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Вьетнам восстанавливает креветочное производство. Фото Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP)

Вьетнам восстанавливает креветочное производство

Производство гигантской пресноводной креветки в дельте реки Меконг находится на подъеме. Вьетнамские фермеры увеличивают площади хозяйств и осваивают технологию посменного выращивания креветки и риса.

Гигантская пресноводная креветка (Macrobrachium rosenbergii)устойчива к заболеваниям, легко выращивается и требует малых капиталовложений. В то же время ее производство приносит стабильную и высокую прибыль. В 2017 г. площадь акватории, задействованная под выращивание этого объекта в провинции Камау, увеличилась на 4 тыс. га и превысила 12 тыс. га. Фермеры чередуют выращивание креветки и риса – в сухой сезон они производят креветку, а в сезон дождей – рис, сообщается на сайте Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP).

Еще несколько лет назад производство гигантской пресноводной креветки во Вьетнаме страдало из-за загрязнения воды, засухи и засоления почвы. В результате многие хозяйства понесли убытки и производство креветки сократилось. Власти вьетнамских провинций потратили десятки тысяч долларов на исследования по улучшению методов производства гигантской пресноводной креветки.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Национальный центр развития сельского хозяйства в сотрудничестве с властями провинций дельты Меконга в последние годы развивал методику посменного выращивания риса и креветки. Модель признана очень эффективной. Выращенная таким образом креветка считается чистой от химикатов и выше ценится на рынке.

При этом в стране наблюдается дефицит посадочного материала. Лишь 10% спроса удовлетворяется внутренним производством, остальные объемы ввозятся из-за рубежа, главным образом Таиланда и Китая.

Fishnews
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