19 июля 2018 года

Законопроект о повышении НДС прошел второе чтение

Во втором чтении Госдума внесла в законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость смягчающие поправки по отдельным вопросам. Одна из них обнуляет ставку НДС для авиаперевозок на Дальний Восток.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость. Напомним, изменение не затрагивает тех, кто платит НДС по льготной ставке в 10% или 0%. Ко второму чтению поступило 18 поправок, из которых были приняты 9. В частности, обнулена ставка налога для авиаперевозки в регионы Дальнего Востока, сообщили Fishnews в пресс-службе Госдумы.

В настоящее время внутренние авиаперевозки в России облагаются НДС по ставке 10%, кроме Крыма и Калининграда, для которых также действует нулевая ставка. Поправки в законопроект предусматривают, что нулевой НДС для Дальнего Востока, Крыма и Калининграда будет действовать до 1 января 2025 г.

Депутаты также поддержали поправку, предусматривающую дополнительные меры поддержки некоммерческих организаций: льготные ставки по тарифам страховых взносов для НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также для благотворительных организаций, применяющих до 2024 г. понижающий тариф страховых взносов.

Fishnews