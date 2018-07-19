19 июля 2018 года

ФСБ сказала нет судам-«иностранцам»

Промышленное рыболовство в морских водах РФ с использованием судов, принадлежащих иностранным лицам, не допускается, заявили в Федеральной службе безопасности.

Большой резонанс вызвали публикации СМИ о требованиях Федеральной службы безопасности не использовать при перевозке рыбы транспортные суда, принадлежащие иностранным лицам.

По мнению рыбопромышленников Севера и Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), такой запрет может повлечь дополнительные расходы на логистику и отразиться на стоимости рыбопродукции.

Пограничная служба ФСБ России, в свою очередь, заявила, что нормы законодательства, устанавливающие требования к использованию иностранных судов, действуют с 2011 г. (федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 420). «Правильность толкования ФСБ России этих норм закона профильным ведомством ‒ Росрыболовством, не оспаривается», – заявили Fishnews в центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Позиция ведомства следующая: осуществление российскими юридическими лицами промышленного рыболовства в морских водах России с использованием судов, принадлежащих иностранным лицам, не допускается.

При этом в ФСБ сослались на требования частей 3 и 4 статьи 16 закона о рыболовстве. Здесь, напомним, говорится, что рыболовство, представляющее собой предпринимательскую деятельность, осуществляется лицами, зарегистрированными в Российской Федерации. Такую деятельность запрещено осуществлять иностранным лицам и российским лицам с судов, принадлежащих иностранным лицам, если иное не предусмотрено самим федеральным законом о рыболовстве и другими федеральными законами.

Далее ведомство также ссылается на часть 5 статьи 19. Она предусматривает, что допускается осуществление промышленного рыболовства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в РФ, в районах действия международных договоров Российской Федерации за пределами континентального шельфа Российской Федерации и ИЭЗ РФ на судах, плавающих под государственным флагом Российской Федерации и принадлежащих указанным лицам на праве собственности, или на судах, используемых на основании договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера), в том числе на судах, принадлежащих иностранным лицам.

Ранее в Росрыболовстве сообщили, что вопрос о работе транспортного флота на Северном и Дальневосточном бассейнах рассматривался межведомственной рабочей группой, созданной с Погранслужбой. Проблему обозначил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

«Участники рабочей группы договорились проработать вопрос организации условий, оптимальных для доставки уловов на внутренний рынок при соблюдении необходимых норм российского законодательства», – рассказали в пресс-службе федерального агентства.

Fishnews