19 июля 2018 года

Сахалинцев призывают к выявлению браконьеров

Сахалинская полиция попросила граждан сообщать о фактах незаконного вылова рыбы. Пресс-служба сахалинского УМВД опубликовала инструкцию для добровольных помощников с перечнем действий по выявлению браконьеров.

В частности, в полиции предложили при обнаружении браконьеров сфотографировать место браконьерства, найденные орудия лова, рыбу, икру, машины и т. п.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД, сахалинцев также просят записать или запомнить номера, марки и цвет машин, количество нарушителей, приблизительные объемы незаконного улова и икры, виды рыбы и другие детали, которые помогут быстро поймать злоумышленников. Для сбора информации от граждан открыта горячая линия.

Fishnews