20 июля 2018 года

Росрыболовство принимает заявки для промысла в ИЭЗ Японии

Приморское теруправление Росрыболовства открыло прием заявлений от российских предприятий, желающих добывать пелагические объекты в водах Японии в 2018 г. Обращения можно подать до 15 августа включительно.

С 17 июля открыт прием заявлений российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые планируют работать на промысле в исключительной экономической зоне Японии. В приказе Росрыболовства говорится о суммарном вылове 45 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии, анчоуса и 2 тыс. тонн сайры, сообщает корреспондент Fishnews.

Приморское теруправление будет принимать обращения до 15 августа включительно. На сайте ТУ размещен образец заявки на промысел иваси, скумбрии и анчоуса, а также другая необходимая информация.

Fishnews