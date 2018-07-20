20 июля 2018 года

Совместному освоению Курил может помешать японский парламент

В МИД России считают, что принятые японскими депутатами поправки в закон «о северных территориях» создают серьезные препятствия для переговоров по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало принятые на днях японским парламентом поправки в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 г.

«Совершенно непонятно, зачем японским законодателям потребовалось вытаскивать на свет для обновления правовой акт, принятый в эпоху далеких от дружбы и сотрудничества двусторонних отношений с Москвой, именно сейчас, когда связи между нашими странами динамично развиваются в русле решений лидеров России и Японии», – говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в министерстве подчеркнули, что поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

«В утвержденном законопроекте совместная хозяйственная деятельность прямо увязывается с надуманными тезисами об «исконной принадлежности Японии» Южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по «скорейшему возвращению северных территорий», – говорится в сообщении МИД. – С сожалением констатируем, что предпринятый японскими парламентариями шаг создает серьезные препятствия для дальнейшего продвижения переговоров по совместной хозяйственной деятельности».

Напомним, что переговоры о сотрудничестве на Южных Курилах (в том числе и в области аквакультуры) ведутся на уровне глав двух государств. Этим летом острова должны была посетить третья японская бизнес-миссия.

Fishnews