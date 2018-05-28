28 мая 2018 года

Россия и Япония активизируют сотрудничество на Курилах

Президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились ускорить реализацию совместных российско-японских проектов на Южных Курилах, в том числе в сфере аквакультуры. Планируется, что летом на острова отправится третья бизнес-миссия.

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о совместном развитии южных Курильских островов в декабре прошлого года, затем они возвращались к теме в апреле и сентябре 2017-го. Планируется взаимодействовать по восьми направлениям, в частности - в области аквакультуры. В рамках реализации договоренностей в июне и октябре на островах побывали две бизнес-миссии японских предпринимателей и чиновников. Гости проявили интерес к сотрудничеству по широкому перечню направлений, среди которых марикультура и модернизация портовых сооружений.

Диалогом по островам - довольны

Лидеры двух стран продолжили обсуждение взаимодействия на Курилах в ходе визита Синдзо Абэ в Москву 25 и 26 мая. В начале встречи с российским президентом японский премьер отметил, что «уже продвигаются конкретные работы по совместной хозяйственной деятельности на четырех островах», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

По итогам переговоров Владимир Путин рассказал, что стороны рассмотрели ход реализации договоренностей о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. «Удовлетворены состоянием диалога по пяти утвержденным ранее направлениям – аквакультуре, тепличным хозяйствам, пакетным турам, ветроэнергетике и переработке отходов», – заявил президент. Также, по его словам, поддержку нашло предложение о третьей японской бизнес-миссии на острова во второй половине 2018 г.

На курильском сотрудничестве остановился в своем выступлении и Синдзо Абэ. Он сообщил, что стороны вновь договорились ускорить процесс реализации совместных проектов по пяти направлениям, в том числе по аквакультуре. Бизнес-миссия потенциальных участников проектов может быть направлена на острова в июле или августе, отметил премьер-министр.

«Для отлаженного осуществления совместной деятельности давайте создадим режим, позволяющий людям действовать более свободно, - предложил лидер Японии. - Мы ускорим обсуждение этого вопроса».

Японский бизнес просит больше льгот

Накануне, 25 мая, Владимир Путин и Синдзо Абэ приняли участие в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия – Япония». Председатель Японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству Тэруо Асада обратил внимание, что японские предприниматели не очень активно вкладываются в российский Дальний Восток, несмотря на ТОРы и свободный порт Владивосток.

«Для расширения бизнеса необходимо, во-первых, создание инфраструктуры на Дальнем Востоке и проводить самые разные работы, в том числе продление преференций в налоговой системе», - отметил Тэруо Асада. Он добавил, что японской стороне нужны, в частности, система гарантий, усовершенствованная система обмена валют. Председатель комитета поинтересовался у Владимира Путина, какие дополнительные меры для привлечения японских инвесторов планируется осуществлять.

Президент напомнил, что режим свободного порта с целым набором льгот распространили и на другие порты Дальнего Востока.

«Знаю, что речь идет в том числе о продлении сроков некоторых льгот, и мы, конечно, можем над этим подумать. Но мы исходили из того, что нужно сначала попробовать в полной мере использовать то, что на сегодняшний день предложено. Понимаю, что речь идет о более крупных инвестициях, вложения в рамках которых должны окупаться за более длительный период. Мы готовы тоже это рассмотреть», - заявил Владимир Путин.

Fishnews