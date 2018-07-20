20 июля 2018 года

Морской салон во Владивостоке: что, где, когда

Опубликована деловая программа Морского салона с указанием времени проведения сессий. Масштабный форум пройдет во Владивостоке с 26 по 28 июля. Запланирована специальная сессия по обновлению рыбопромыслового флота.

Сессия «Обновление и развитие промыслового флота для устойчивой добычи биоресурсов» запланирована на 28 июля. Также на мероприятиях в рамках деловой части МДМС предполагается обсудить перспективы судостроения в России, технологии освоения Мирового океана, производство оборудования для судостроения, кадровое обеспечение отрасли и другие темы. Пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий» пройдет 27 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

Международный дальневосточный морской салон состоится 26-28 июля во Владивостоке на острове Русский. Ожидается прибытие 1,5 тыс. участников из России и зарубежных стран, включая делегации Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии.

Организаторы Салона – Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) и Министерство по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития). Оператор – Фонд «Росконгресс». Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

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