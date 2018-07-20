20 июля 2018 года

Корейцы – самая «рыбная» нация в мире

Директор по Южной Корее и Японии Норвежского комитета по рыбе Гунвар Ленхард Виэ назвал корейцев самой «рыбной» нацией мира. По словам представителя организации, следом по количеству потребляемой рыбы на душу населения идут японцы и норвежцы.

Директор по Южной Корее и Японии Норвежского комитета по рыбе Гунвар Ленхард Виэпредставил журналистам последние данные статистики, а также рассказал о современных тенденциях и прогнозе потребления морепродуктов в Республике Корея.

Норвежский комитет по рыбе имеет отделения в 12 странах. Эта организация помогает продвигать норвежскую рыбопродукцию и морепродукты по всему миру, занимается исследованиями рынка, маркетингом.

По информации комитета, среднее потребление рыбы и морепродуктов на душу населения в Южной Корее вышло на первое место в мире и достигло 58,5 кг. При этом специалисты прогнозируют, что до 2025 г. этот показатель может вырасти еще на 10%. В Японии (занимает в рейтинге второе место) в год в среднем съедается 53,3 кг. Третий результат у Норвегии – 50,2 кг, в то время как средний мировой уровень потребления составляет 20,2 кг.

Южнокорейский рынок морепродуктов непрерывно растет. С 2013 по 2017 гг. объемы поставок на внутренний рынок страны увеличились почти на 17%, или 641 тыс. тонн. При этом 32% поставок – импорт из Китая, России, Вьетнама и других стран.

Согласно опросам, проведенным среди корейцев, больше всего они потребляют скумбрии (42% в рабочие дни и 26% - в выходные).

Норвежцы отмечают, что Корея является очень важным рынком поставок этой рыбы, более того, поставки не поспевают за растущим спросом. Доля норвежских морепродуктов на южнокорейском рынке составляет всего 1,4%, или 62,9 тыс. тонн. В прошлом году из Норвегии в Южную Корею поставили 38 993 тонны скумбрии, 30 557 тонн лосося, 699 тонн краба. Среди особенностей дистрибуции морепродуктов в Южной Корее норвежские специалисты указали рост популярности продаж через интернет и мелкие торговые точки. Кроме того, южнокорейские потребители уделяют большое внимание удобству приобретения морепродуктов.

Fishnews