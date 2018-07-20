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Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Moon Tech – холод иного уровня

На Дальнем Востоке с холодильным оборудованием Yantai Moon рыбацкие компании познакомились еще в 2000-х гг. Но не всем в отрасли известно о том, в каких масштабах производитель этой техники – госкорпорация Moon Tech – сегодня реализует проекты на территории России и других стран СНГ.

«За последние годы мы успели реализовать уже несколько проектов в атомной энергетике. В этом направлении в России я начал работать с 2013 года, и уже в 2015-2016 годах пошли первые поставки оборудования для АЭС», – рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ Ли Янь.

В самом Китае корпорация занимается этим направлением с 2002 г.: возможность приступить к разработке собственных технологий высокого уровня для атомной энергетики дало приобретение американской компании Dunham-Bush Limited.

Сотрудничество с Россией, по словам Ли Яня, ведется в рамках международной концепции «Новый Шелковый путь». Она охватывает различные сферы и подразумевает реализацию крупных инфраструктурных проектов с государственным участием. «Для атомных электростанций мы изготавливаем центробежные чиллеры – машины для производства холодной воды (среднего температурного режима). Два проекта уже сданы – это Белорусская АЭС и Уральский электрохимический комбинат, который работает на рынке ядерного топлива. На очереди третий контракт, планируем уже в августе начать по нему поставку оборудования», – рассказал представитель китайской государственной корпорации.

Несколько проектов на территории СНГ Moon Tech реализовал и в нефтяной сфере (в Туркменистане, Казахстане, России); интересные решения есть также для пищевой промышленности, сельского хозяйства. Так, за последние пять лет китайская госкорпорация приняла участие в строительстве нескольких крупных объектов в Узбекистане: холодильники с газорегулирующей системой для хранения вина, фруктов и овощей. «В Узбекистане у нас теперь есть и свои монтажники, и сервисные специалисты из партнерских компаний. В рамках развития «Нового Шелкового пути» мы также приступаем к реализации проектов в Киргизстане. Пошли продажи холодильников и в Казахстане», – сообщил о текущей деятельности представитель Moon Tech.

Весьма распространено в России оборудование Yantai Moon (Moon Tech) для кондиционирования помещений, но, отмечает Ли Янь, в последние год-полтора это направление стало сбавлять темпы: сказываются последствия санкций, изменившаяся экономическая ситуация в стране.

Рыбная отрасль в этом плане сегодня выглядит более живой и активной по объемам вложений в развитие и модернизацию производств, соглашается Ли Янь. Оценивая потребности российских рыбопромышленников, представитель госкорпорации отмечает, что все больше запросов поступает на туннельные, спиральные морозильники. Продолжают пользоваться спросом классические плиточники, хотя и не в таких масштабах, как прежде.

«Но в целом российский рынок рыбопереработки выбирает пока стандартные решения. Такие технологии, как, например, каскадные СО2 холодильные системы, здесь еще не получили распространения. Хотя сегодня уже весь мир старается переходить на эти более экологичные и экономичные системы», – обращает внимание Ли Янь.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: дальний востоккитай
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