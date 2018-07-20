20 июля 2018 года

Moon Tech – холод иного уровня

На Дальнем Востоке с холодильным оборудованием Yantai Moon рыбацкие компании познакомились еще в 2000-х гг. Но не всем в отрасли известно о том, в каких масштабах производитель этой техники – госкорпорация Moon Tech – сегодня реализует проекты на территории России и других стран СНГ.

«За последние годы мы успели реализовать уже несколько проектов в атомной энергетике. В этом направлении в России я начал работать с 2013 года, и уже в 2015-2016 годах пошли первые поставки оборудования для АЭС», – рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ Ли Янь.

В самом Китае корпорация занимается этим направлением с 2002 г.: возможность приступить к разработке собственных технологий высокого уровня для атомной энергетики дало приобретение американской компании Dunham-Bush Limited.

Сотрудничество с Россией, по словам Ли Яня, ведется в рамках международной концепции «Новый Шелковый путь». Она охватывает различные сферы и подразумевает реализацию крупных инфраструктурных проектов с государственным участием. «Для атомных электростанций мы изготавливаем центробежные чиллеры – машины для производства холодной воды (среднего температурного режима). Два проекта уже сданы – это Белорусская АЭС и Уральский электрохимический комбинат, который работает на рынке ядерного топлива. На очереди третий контракт, планируем уже в августе начать по нему поставку оборудования», – рассказал представитель китайской государственной корпорации.

Несколько проектов на территории СНГ Moon Tech реализовал и в нефтяной сфере (в Туркменистане, Казахстане, России); интересные решения есть также для пищевой промышленности, сельского хозяйства. Так, за последние пять лет китайская госкорпорация приняла участие в строительстве нескольких крупных объектов в Узбекистане: холодильники с газорегулирующей системой для хранения вина, фруктов и овощей. «В Узбекистане у нас теперь есть и свои монтажники, и сервисные специалисты из партнерских компаний. В рамках развития «Нового Шелкового пути» мы также приступаем к реализации проектов в Киргизстане. Пошли продажи холодильников и в Казахстане», – сообщил о текущей деятельности представитель Moon Tech.

Весьма распространено в России оборудование Yantai Moon (Moon Tech) для кондиционирования помещений, но, отмечает Ли Янь, в последние год-полтора это направление стало сбавлять темпы: сказываются последствия санкций, изменившаяся экономическая ситуация в стране.

Рыбная отрасль в этом плане сегодня выглядит более живой и активной по объемам вложений в развитие и модернизацию производств, соглашается Ли Янь. Оценивая потребности российских рыбопромышленников, представитель госкорпорации отмечает, что все больше запросов поступает на туннельные, спиральные морозильники. Продолжают пользоваться спросом классические плиточники, хотя и не в таких масштабах, как прежде.

«Но в целом российский рынок рыбопереработки выбирает пока стандартные решения. Такие технологии, как, например, каскадные СО 2 холодильные системы, здесь еще не получили распространения. Хотя сегодня уже весь мир старается переходить на эти более экологичные и экономичные системы», – обращает внимание Ли Янь.

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