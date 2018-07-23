23 июля 2018 года

Рыбный кластер Камчатки обрел официальный статус

В Камчатском крае подписано соглашение о рыбохозяйственном кластере. Цель – консолидация усилий рыбопромышленников и продвижение продукции региона на внутреннем рынке.

Четырехстороннее соглашение о создании кластера подписали заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын, руководитель агентства инвестиций и предпринимательства региона Оксана Герасимова, а также представители союза рыбопромышленников и предпринимателей и корпорации развития Камчатского края.

«Де-факто рыбохозяйственный кластер на Камчатке существует давно, налажена работа по подготовке кадров, научному сопровождению путины и непосредственно вылову, переработке и реализации водных биоресурсов. Вместе с тем соглашение о формализации кластера позволит консолидировать усилия рыбохозяйственных компаний, заинтересованных в реализации конкретных проектов», – сказал Владимир Галицын.

Первым должен стать проект по продвижению продукции камчатских рыбопромышленников на российский рынок. В настоящее время производители, которые пытаются своими силами занять места на прилавках Москвы и других городов страны, сталкиваются со значительными сложностями, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Предполагается, что рыбохозяйственный кластер Камчатского края получит поддержку из федерального бюджета. Она будет поступать по линии корпорации развития региона. Другие стороны, принявшие участие в подписании соглашения, также будет выполнять свои функции. Так, министерство рыбного хозяйства региона выступит координатором, краевое агентство инвестиций и предпринимательства возьмет на себя функцию наблюдателя, а управлять кластером будет Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки. Корпорация развития региона выступит оператором кластера.

Fishnews