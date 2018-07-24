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Наибольшая доля предлагаемой квоты придется на тихоокеанского голубого тунца, добываемого в акватории Ома на севере Японии. (Фото Такуми Сасаки)

Япония квотирует добычу крупного тунца

Правительство Японии планирует ввести квоту на вылов тихоокеанского голубого тунца весом больше 30 кг. Планируется, что такая мера поможет восстановлению популяции.

Агентство по рыболовству Японии предложило установить допустимый улов на уровне 4 627 тонн. Это немногим больше 4 500 тонн, пойманных годом ранее. С предложением агентство уже обратилось к парламентариям.

Как сообщает корреспондент Fishnews, каждой префектуре планируется назначить отдельные лимиты. Ожидается, что новые квоты начнут действовать уже нынешним летом, пишет Nikkei Asia Review.

Ранее, в 2015 г., страна ввела ограничения на промысел тунца весом менее 30 кг. Исследования показали, что эта мера помогает восстанавливаться популяции.

Ожидается, что введение квот на вылов более крупных особей позволит Японии бороться с переловом тунца и выполнить взятое на себя международное обязательство по сокращению его добычи до 8,9 тыс. тонн в год.

Голубой тунец относится к «уязвимым» объектам и контроль над его промыслом осуществляет Комиссия по рыболовству в западной и центральной части Тихого океана (WCPFC). Япония надеется, что на очередной встрече в сентябре комиссия увеличит квоту на добычу тунца, если признает улучшение состояния запасов.

Fishnews
НазадМетки: правительствояпония
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