24 июля 2018 года

Магазинов Нацрыбресурса становится больше

ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» продолжает создавать специализированные магазины в крупных портовых городах. На очереди – Мурманск, где такая торговая точка откроется 27 июля.

Магазин будет работать в Мурманском рыбном порту (улица Траловая, 38). Свежая рыба поступит на прилавок непосредственно перед началом работы магазина, рассказали Fishnews в пресс-службе ФГУП «Нацрыбресурс».

Предприятие открывает торговые точки в приморских городах, где работают его филиалы. Первый магазин «Портовый» появился в декабре 2017 г. в Калининграде.

Принцип работы основан на алгоритме «борт судна – покупатель»: рыбная продукция поступает от промысловых предприятий и, минуя посредников, продается с минимальной наценкой. Такой подход позволяет «Нацрыбресурсу» обеспечить в своих магазинах разницу в цене на 15-20% ниже, чем в среднем по рознице.

Заявленная цель – повышение доступности рыбопродукции для населения страны и стабилизации цен на рынке. Планируется, что на начальном этапе реализации проекта магазины Нацрыбресурса откроются также во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Fishnews