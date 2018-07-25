25 июля 2018 года

Сахалинских лососей задержало похолодание

Российские рыбаки добыли на Дальнем Востоке первые 100 тыс. тонн лососей. В лидерах традиционно Камчатка, которая значительно превысила уровень 2016 г. Плохие подходы к берегам Сахалина и Хабаровского края связывают, в частности, с аномально холодными водами.

Данные по вылову озвучили на заседании штаба по организации путины в Дальневосточном бассейне. Видеоконференцию с регионами провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Лидеры и аутсайдеры

Пользователи Камчатского края и Магаданской области вступили в активную фазу промысла. Им удалось не только ликвидировать отставание, но и превысить объемы вылова за аналогичный период 2016 г. Так, по состоянию на 23 июля на Камчатке добыта 91,4 тыс. тонн лососевых. Это на 14,6 тыс. тонн, или 19%, больше показателя на отчетную дату позапрошлого года. В Магаданской области освоено 2,1 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Сахалинской области объем вылова пока вдвое меньше показателей 2016 г. – добыто 4,4 тыс. тонн. В Приморском крае поймали 890 тонн красной рыбы, что на 52% ниже уровня предыдущего четного года. Самое серьезное отставание наблюдается в Хабаровском крае: освоено 4,6 тыс. тонн, что составляет 14,3% от уровня 2016 г.

По общему объему вылова тихоокеанских лососей отставание от показателей на отчетную дату позапрошлого года сократилось до 14%: добыто 103,6 тыс. тонн (-17 тыс. тонн).

Незрелые лососи и холодная вода

У берегов Сахалина поисковые работы ведет НИС «Дмитрий Песков». Основываясь на результатах исследований, ученые связывают задержку лососевых подходов с низкой зрелостью особей. Кроме того, зафиксирована аномально низкая температура воды в районе восточного побережья острова. Это также является сдерживающим фактором при миграции лососей к местам нереста. Массовые подходы к Сахалину прогнозируются на конец июля.

Областным органам надзора и контроля поручено усилить рыбоохранные мероприятия во время путины.

Задержки подходов в Хабаровском крае также связывают с аномально холодной водой у Восточного Сахалина, препятствующей ходу рыбы. Массовые подходы горбуши следует ожидать в течение недели, предполагают ученые.

Fishnews