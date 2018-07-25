25 июля 2018 года

Госдума поддержала запрет для ретейлеров

Для поддержки отечественного производителя предлагается запретить розничным сетям возвращать нереализованный товар поставщику. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Проект вносит изменения в закон о торговле. Как сказано в пояснительной записке, в последние годы усилилась тенденция возвратов отечественным производителям качественных товаров, не проданных по истечении определенного срока. По мнению авторов документа, эта практика наносит существенный ущерб отечественным производителям.

Предлагается запретить торговым сетям и поставщикам заключать договоры, содержащие условие о возврате поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока. Ранее опрошенные корреспондентом Fishnews представители рыбной отрасли высказались в поддержку этой инициативы.

В ходе обсуждения в Госдуме депутат Геннадий Онищенко (в прошлом главный государственный санитарный врач России) предложил ко второму чтению доработать законопроект таким образом, чтобы пресечь практику использования просроченных скоропортящихся товаров. «У нас есть группы сетевых магазинов, которые специально делают пересортицу товаров для того, чтобы в более низком ценовом сегменте их продать, уже заведомо просроченными», - отметил парламентарий. По его словам, «повторная» продажа характерна для молочной, мясной, рыбной и хлебобулочной продукции, а покупают такие товары «социально сниженные группы населения».

Fishnews