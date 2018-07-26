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Cпециалисты Собского рыбоводного завода впервые выпустят в дикую природу 15 тыс. мальков чира повышенной навески - 20-30 г. Фото пресс-службы правительства ЯНАО

На Ямале выпустят чира покрупнее

В ЯНАО специалисты Собского рыбоводного завода совместно с Научным центром изучения Арктики впервые выпустят в дикую природу 15 тыс. мальков чира укрупненной навески – 20-30 г. На этот раз рыбок переселят не в Обь, а в Собь возле самого предприятия.

Завод за свой счет провел успешную научно-исследовательскую работу по адаптации и акклиматизации мальков чира в горной реке, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства округа. Это позволило федеральным чиновникам сделать исключение для Ямала и изменить традиционное место выпуска: с реки Обь в районе Лабытнанги его перенесли на место расположения завода.

«По нашему мнению, вполне логично осуществлять выпуск малька в нерестовую реку, максимально приближенную к его естественной среде, на которой стоит завод, а не возить рыбу за 40 км в другой город. Кроме того, у сиговых развит так называемый хоминг – способность после миграции в места нагула возвращаться на нерест в место выпуска. Это значит, что вся молодь на нерест придет именно в Собь. Ну, и для Катравожского рыбоводного предприятия, которое расположено неподалеку, это отдельный большой плюс, потому что именно на их рыбохозяйственный участок зайдет большой объем молоди», – рассказал директор Собского рыбоводного завода Данил Эльтеков.

Всего этим летом в ЯНАО планируют выпустить в естественную среду 9 млн мальков чира, до 5 млн мальков муксуна и 18 млн мальков пеляди.

Собский рыбоводный завод – единственное предприятие по воспроизводству ценных сиговых рыб в Нижнеобском бассейне. Завод введен в эксплуатацию в 2017 г.

В Ямало-Ненецком автономном округе реализуется дорожная карта по развитию аквакультуры до 2025 г. Планируется, что Собский рыбоводный завод может стать своего рода центром компетенций в этой сфере. На предприятии формируют маточное стадо муксуна, насчитывающее 16 тыс. производителей, от которых уже в следующем году планируется получить первую икру для закладки на инкубацию. Перспективным направлением работы завода может стать зарыбление озер молодью сиговых - как за счет компенсационных средств, так и за счет рыбоводных организаций.

Fishnews

  • Cпециалисты Собского рыбоводного завода впервые выпустят в дикую природу 15 тыс. мальков чира повышенной навески - 20-30 г. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
  • Собский рыбоводный завод. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
  • На этот раз рыбок переселят в Собь возле самого предприятия. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
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