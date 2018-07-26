26 июля 2018 года

Госдума приняла закон об «органике»

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении законопроект «Об органической продукции». По мнению авторов документа, российские производители могут занять от 10% до 25% мирового рынка экологически чистых продуктов.

Закон направлен на устойчивое развитие сельского хозяйства (включая аквакультуру) и обеспечение внутреннего рынка отечественными экологически чистыми продуктами. Документ регулирует вопросы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации органической продукции, сообщает корреспондент Fishnews.

В пояснительной записке к проекту было указано, что в настоящее время органическое сельское хозяйство – мировой тренд, где лидерами по производству и потреблению являются страны Северной Америки и Европы. По мнению авторов закона, российские производители могут занять от 10% до 25% мирового рынка экологически чистых продуктов.

Законопроект приняли в первом чтении 3 апреля. К рассмотрению во втором чтении 19 июля документ был существенно доработан, ряд поправок направлен на конкретизацию его положений. Председатель думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, выступая перед голосованием в третьем чтении 25 июля, высказал мнение, что «закон получился качественный и будет служить народу».

Fishnews

