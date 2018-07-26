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За время проведения работ местные жители добыли и промерили 9 серых китов. Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Наука посчитала китов Чукотки

Специалисты Чукотского отделения ТИНРО-Центра провели комплексные исследования серых китов в прибрежных водах полуострова. Ученые оценили изменение численности, характер распределения и кормового поведения животных.

Как рассказал сотрудник ЧукотНИО Андрей Рябов, работы проводились с 30 мая по 17 июля в селе Лорино (северо-восточное побережье). Всего сделано более 40 наблюдений за акваторией Мечигменского залива (более 50 часов). В общей сложности ученые обнаружили 741 серого кита разного пола и возраста, одного минке (малого полосатика), 8 косаток, 10 белух, 25 моржей. На временной залежке моржей в Мечигменском проливе 25 июня отмечено примерно 200 животных, преимущественно самцов разного возраста.

За время проведения работ местные жители добыли и промерили 9 серых китов: 8 самцов и одну самку, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра. Все животные были молодыми, хорошей упитанности. В целом темпы промысла мало отличались от прошлогодних – к середине июля в Чукотском АО было освоено в общей сложности 34 животных. В характере распределения по акватории также не было отличий: самки с молодыми детенышами предпочитали кормиться в прибрежье, более взрослые животные чаще встречались в более удаленных районах залива.

По словам старшего научного сотрудника ЧукотНИО Сергея Загребельного, к настоящему времени распределение и питание серого кита у берегов Дальнего Востока достаточно хорошо изучены. Известно, что большая часть животных лето и осень проводят в северной части Берингова и южной части Чукотского морей, совершая переходы из одного района в другой в поисках пищи. Акваторией постоянного присутствия серых китов у берегов Чукотского полуострова является Мечигменский залив, где животные появляются в мае после ухода льда и присутствуют вплоть до образования льда в ноябре. Эта часть Берингова моря является важным районом нагула молодых серых китов, где их численность может существенно колебаться не только по годам, но и на протяжении одного сезона. Это обстоятельство послужило поводом начала проведения ежегодных (с 1980 г.) наблюдений за серыми китами в прибрежных водах Мечигменского залива (в районе села Лорино).

ТИНРО со ссылкой на данные администрации ЧАО сообщает, что в последние 6 лет промысел китов на Чукотке вели морзверобои 9 общин (14 китобойных поселков). Основная промысловая нагрузка приходится на четыре национальных села - Лорино (за 5 предыдущих лет добыто 282 кита), Инчоун (60 китов), Лаврентия (58 китов), Уэлен (50 китов), которые в целом осваивают более 70% лимита.

По решению Международной китобойной комиссии на Чукотке с 2012 по 2018 гг. разрешено добывать не более 135 особей серых китов в год и 5 гренландских китов. Хотя в среднем в округе ежегодно осваивают 122 серых китов и 1-2 гренландских. Средние размеры загарпуненных серых китов колеблются от 9,4 до 10,9 м у самок и от 9,4 до 10,6 м у самцов. Серые киты, добываемые на арктическом побережье Чукотки, статистически достоверно крупнее (более чем на 1 м) и упитаннее (примерно 30%) животных, убитых на восточном побережье.

Современное освоение серых и гренландских китов на Чукотке находится ниже максимальных устойчивых уровней, рекомендованных научным комитетом МКК. С 2010 г. количество коренных жителей Чукотки увеличилось примерно на 11%, до 19140 человек. В связи с этим на 67-й сессии научного комитета в городе Блед (Словения) российская делегация предложила увеличить квоты для коренного населения ЧАО на 10 голов ежегодно на следующие 6 лет промысла (всего 810 китов на 6 лет). Планируется, что это даст прибавку в среднем около 900 тонн мясной продукции в год.

Fishnews

  • За время проведения работ местные жители добыли и промерили 9 серых китов. Фото пресс-службы ТИНРО-Центра
  • За время проведения работ местные жители добыли и промерили 9 серых китов. Фото пресс-службы ТИНРО-Центра
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