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Мурманский морской рыбный порт. Фото пресс-службы Нацрыбресурса

В Общественном совете идет подготовка к очередному заседанию

Законопроект о реорганизации ФГУП «Нацрыбресурс» и его объединении с Главрыбводом и ЦСМС рассматривался на рабочем совещании, организованном Общественным советом при Росрыболовстве.

Проект закона, предусматривающий преобразование трех подведомственных Росрыболовству организаций в одно акционерное общество «Нацрыбресурс», планируется рассмотреть на ближайшем заседании Общественного совета. Для подготовки к мероприятию председатель Общественного совета Герман Зверев 25 июля провел рабочее совещание с участием членов ОС, представителей Росрыболовства, Нацрыбресурса, Главрыбвода, Центра системы мониторинга рыболовства и связи, а также регионов и рыбохозяйственных предприятий.

На совещании заместитель гендиректора по развитию ФГУП «Нацрыбресурс» Олег Баканов перечислил ключевые положения законопроекта, подчеркнув, что речь идет не о приватизации, а об акционировании и объединении активов госпредприятий. Собственником, по его словам, в любом случае останется государство, но изменение формы собственности позволит Нацрыбресурсу привлечь дополнительные средства, в том числе инвестиции для развития.

Участники встречи озвучили ряд замечаний по законопроекту и указали на риски с точки зрения предприятий отрасли. Например, чем вызвана необходимость слияния трех настолько разных по профилю организаций и почему их нельзя акционировать по отдельности. Вопросы возникли и к прозрачности отчетных данных по использованию средств, которые зарабатывает Нацрыбресурс и два других учреждения, возможности получения будущей коммерческой организацией монопольного доступа к уникальной базе данных, включая ОСМ, отказу от применения механизмов государственно-частного партнерства при эксплуатации ГТС в морских портах и т.д.

Как сообщает корреспондент Fishnews, были высказаны опасения и в связи с возможными сбоями в ходе реорганизации и невозможностью для предприятий своевременно получить определенные виды государственных услуг.

По итогам встречи Нацрыбресурсу предложили дополнительно подготовить разъяснения к заседанию Общественного совета, которые будут добавлены к пакету справочных документов, сопровождающих законопроект. По мнению Германа Зверева, предварительное обсуждение получилось очень продуктивным.

«Такие рабочие совещания помогут сделать заседания Общественного совета результативными, когда энергия будет уходить не в дискуссию, как это часто бывает, когда люди высказывают какую-то точку зрения, а потом спорят друг с другом, иногда из-за частностей. Мы, во-первых, дали возможность инициаторам законопроекта подготовиться более серьезно, может быть, увидеть какие-то неточности в нашей аргументации, что поможет им сделать доклад на заседании Общественного совета более конкретным и обоснованным. Во-вторых, мы смогли поделиться страхами, которые есть у рыбацкой общественности», – прокомментировал он итоги совещания.

Герман Зверев также выразил признательность руководителю Росрыболовства Илье Шестакову, который поддержал обращение Общественного совета. «Я считаю такой формат работы совета верным и то, что руководитель Росрыболовства демонстрирует уважение к Общественному совету, безусловно, транслируется на все этажи федерального агентства, – это очень правильно. Но это в свою очередь означает более серьезную ответственность и для членов Общественного совета за их высказывания и выступления», – отметил председатель совета.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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