26 июля 2018 года

Дальневосточным рыбакам рассчитали доли квот

Росрыболовство опубликовало протокол по итогам расчета долей квот вылова в Дальневосточном бассейне. Следующий этап – выпуск соответствующих приказов и подписание договоров о закреплении лимитов.

Продолжается кампания по закреплению долей квот на новый период – следующие 15 лет. На сайте Росрыболовства размещен протокол заседания комиссии по распределению и закреплению долей квот на Дальневосточном бассейне.

Как следует из документа, рассматривались результаты расчета долей квот. По итогам составлено два списка:

– перечень заявителей, за которыми закрепляются доли квоты и которые допущены к заключению договоров;

– перечень заявителей, которым отказано в закреплении доли квоты по результатам расчета.

Доли рассчитаны по минтаю, тихоокеанской сельди, треске, палтусам, крабам и другим объектам промысла, сообщает корреспондент Fishnews.

Следующий этап – выпуск соответствующих приказов Росрыболовства и подписание договоров о закреплении доли квоты.

Fishnews