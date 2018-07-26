Дальневосточным рыбакам рассчитали доли квот
Росрыболовство опубликовало протокол по итогам расчета долей квот вылова в Дальневосточном бассейне. Следующий этап – выпуск соответствующих приказов и подписание договоров о закреплении лимитов.
Продолжается кампания по закреплению долей квот на новый период – следующие 15 лет. На сайте Росрыболовства размещен протокол заседания комиссии по распределению и закреплению долей квот на Дальневосточном бассейне.
Как следует из документа, рассматривались результаты расчета долей квот. По итогам составлено два списка:
– перечень заявителей, за которыми закрепляются доли квоты и которые допущены к заключению договоров;
– перечень заявителей, которым отказано в закреплении доли квоты по результатам расчета.
Доли рассчитаны по минтаю, тихоокеанской сельди, треске, палтусам, крабам и другим объектам промысла, сообщает корреспондент Fishnews.
Следующий этап – выпуск соответствующих приказов Росрыболовства и подписание договоров о закреплении доли квоты.
Fishnews