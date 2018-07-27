27 июля 2018 года

Чилийский лосось теснит норвежского на зарубежных рынках

За первое полугодие Норвегия продала за рубеж 556 тыс. тонн лосося общей стоимостью около 4 млрд долларов, превысив уровень 2017 г. на 7% и 4% соответственно. Однако экспортеры теряют доли на некоторых рынках вне Европы.

Статистику опубликовал Норвежский комитет по рыбе. Позитивный результат по лососевому экспорту обеспечило сочетание нескольких факторов. В частности, это отмена ограничений на поставки норвежской продукции в КНР и выгодный обменный курс, пишет британский портал Undercurrent News.

Как сообщает корреспондент Fishnews, есть у норвежцев и причины для беспокойства. В первую очередь, это потеря долей рынков из-за усилившейся конкуренции. Аналитики комитета отмечают, что рост экспорта лосося из Норвегии составил 7%, а в среднем по всему миру - 13%. В частности, поставки красной рыбы из Чили увеличились на 35%, достигнув 80 тыс. тонн.

В комитете предполагают, что 15-летняя тенденция роста импорта лосося в Европе подходит к концу. При этом увеличивается потребление охлажденной рыбы, а интерес покупателей к замороженному и копченому лососю снижается.

Норвежский лосось все еще запрещено ввозить в Россию, а рыбопромышленники Чили наращивают долю на рынке стран Восточной Европы. Не могут норвежцы потеснить латиноамериканцев и на рынке США: в первом полугодии 2018 года чилийцы увеличили объемы поставок в Соединенные Штаты на 30%.

Сокращается объем экспорта норвежского лосося и на азиатские рынки из-за проблем, связанных с обменным курсом и повышенного спроса на крупную рыбу. Доля Норвегии здесь сократилась за полугодие с 60 до 46% из-за конкуренции со стороны Республики Чили, которая поставляет лосось таким крупным странам-потребителям, как КНР и Израиль.

Специалисты комитета прогнозируют 4-процентный рост выручки от продажи лосося за границу по итогам 2018 г. Норвежцы надеются, что им поможет рост спроса на красную рыбу в России, которая оттянет часть поставок чилийского и фарерского лосося с других рынков.

Fishnews