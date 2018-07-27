27 июля 2018 года

Ученые рекомендовали Сиваш для лова артемии

Отраслевая наука исследовала запасы артемии в заливе Сиваш Азовского моря. Специалисты сочли перспективным промысел рачка на акватории при условии мониторинга состояния популяции и контроля со стороны правоохранительных органов.

Полевую экспедицию в Сиваше провели сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Госрыбцентра и АзНИИРХ. Ученые оценивали условия обитания и состояния популяции артемии, соответствующее поручение дал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Исследования велись в июле в Западном Сиваше от мыса Джангара до поселка Рюмшино и в Восточном Сиваше в районе поселка Соляной. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, были собраны образцы фитопланктона, зоопланктона, зообентоса и пробы для гидрохимического анализа.

В итоге ученые пришли к заключению о перспективности добычи артемии в заливе. Однако из-за нестабильного гидролого-гидрохимического состояния водоема для успешного развития промысла требуется постоянный мониторинг популяции рачка, контроль правоохранительных органов за выловом и защита от браконьерства.

Fishnews