27 июля 2018 года

Для рыбаков-любителей расчистят пруды и озера

Главрыбвод проведет дополнительную мелиорацию на внутренних водоемах, имеющих большое значение для любительского рыболовства. Подготовить соответствующую программу поручил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Предполагается, что расчистка водоемов от разросшихся растений и другие мелиоративные работы позволят улучшить условия для рыбалки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, специалисты Главрыбвода в ближайшее время разработают проект специальной программы. В том числе совместно с регионами определят перечень приоритетных водоемов, чтобы уже со следующего года приступить к работам.

Fishnews