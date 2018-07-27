27 июля 2018 года

Росрыболовство объяснило реорганизацию НИИ

Присоединение отраслевых институтов к ВНИРО позволит сконцентрировать «научные силы и средства для проведения базовых и перспективных исследований в области рыболовства и аквакультуры», заявили в Федеральном агентстве по рыболовству.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев подписал приказ о реорганизации масштабной сети рыбохозяйственных институтов. Предусмотрено, что 12 научных организаций, которые базируются в разных регионах страны, будут присоединены к Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Росрыболовство должно обеспечить завершение реорганизационных мероприятий до 1 октября 2019 г.

Таким образом на базе ВНИРО (с сохранением его наименования) будет создан единый научно-исследовательский центр, заявили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

«Реорганизация позволит сконцентрировать научные силы и средства для проведения базовых и перспективных исследований в области рыболовства и аквакультуры, а также повысить эффективность расходования бюджетных средств отраслевой наукой за счет объединения ее материально-технической базы», - прокомментировали в Росрыболовстве предстоящие изменения.

Как отметили в ведомстве, эти меры позволят «обеспечить инновационный рывок деятельности», запланированной госпрограммой развития рыбохозяйственного комплекса, и обеспечит выполнение «майского» указа президента.

«Ранее на ВНИРО уже были возложены полномочия головной научной организации, что позволило улучшить деятельность подведомственных организаций. Однако современные вызовы (глобальные и региональные климатические изменения, приводящие к резкому изменению величины запасов водных биоресурсов, необходимость опережающего развития аквакультуры, рост конкуренции в мировом рыболовстве) требуют повышения эффективности рыбохозяйственной науки и создания не только научной, но также административно-хозяйственной и финансовой вертикалей», - заявили в ФАР.

В Росрыболовстве также сослались на результаты недавно проведенной по аналогичной схеме реформе системы ФГБУ «Главрыбвод». Тогда, напомним, решено было объединить в одну структуру рыбоводные заводы по всей стране.

Fishnews