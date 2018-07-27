Новости
По итогам консультаций президенты Владимир ПУТИН и Сирил РАМАФОЗА подписали Совместное заявление о стратегическом партнерстве Российской Федерации и Южно-Африканской Республики. Фото пресс-службы главы государства

Россия и ЮАР хотят плотнее сотрудничать по рыбе

Российская Федерация и Южно-Африканская Республика намерены активизировать взаимодействие в сферах судостроения и рыбного хозяйства. Инициативы отражены в заявлении, которое подписали главы государств Владимир Путин и Сирил Рамафоза.

На полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге президент Владимир Путин провел переговоры с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. По итогам консультаций лидеры двух стран подписали Совместное заявление о стратегическом партнерстве России и ЮАР.

Стороны подтвердили намерение активизировать взаимодействие в областях судостроения и рыбного хозяйства по линии российско-южноафриканского Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству и Делового совета Россия–ЮАР, сообщает корреспондент Fishnews.

В заявлении также говорится, что страны продолжат сотрудничество в области сохранения биоразнообразия, устойчивого использования биологических ресурсов, справедливого доступа к ним и выгодного распределения. Стороны обязуются поощрять взаимодействие по линии международных конвенций и форумов в области биологического разнообразия, в том числе по исчезающим видам. В связи с этим ЮАР поддерживает проведение встречи Постоянного комитета Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Мероприятие состоится в октябре в Сочи.

Fishnews

  • По итогам консультаций президенты Владимир ПУТИН и Сирил РАМАФОЗА подписали Совместное заявление о стратегическом партнерстве Российской Федерации и Южно-Африканской Республики. Фото пресс-службы главы государства
  • Переговоры президентов Владимира ПУТИНА и Сирила РАМАФОЗЫ. Фото пресс-службы главы государства
    •
    НазадМетки: судостроение
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Заявительной кампанией в целом довольны

    Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

    Член Совета Федерации от Приморского края

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Отрасли уделяется большое внимание

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

    Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

    Сергей БАРАБАНОВ

    История учит ценить людей и ресурс

    Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

    Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

    ЛИ Янь

    Moon Tech – холод иного уровня

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

    Антон БАЖЕНОВ

    «Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

    Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

    Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

    Алекс РАМАНАУСКАС

    Держим курс на развитие глубокой переработки

    Все интервью

    Личное мнение

    Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

    Максим БЕРГЕЛЯ

    К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

    Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

    Партнер юридической фирмы «Инмар»

    Константин ИВАНЧИН

    Конституционный суд на стороне судовладельцев

    Все материалы

    Крупным планом

    К траулерам «Рыболовецкой компании “Вирма”» добавятся два ярусолова российской постройки

    Илья РАКОВСКИЙ: Инвестквоты позволят Карелии громко заявить о себе

    Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина. Фото предоставлено ОРКЗ № 55

    Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина

    Сборная команда Камчатского края на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (проходил в Южно-Сахалинске). Фото предоставлено группой компаний «Антей»

    «Антей»: социальная ответственность – норма для бизнеса

    С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты

    От малька до ПРО

    Все материалы

    События

    На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

    Карельский флот пополнят новые ярусоловы

    В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

    ВАРПЭ утвердила план работы на год

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.