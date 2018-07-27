27 июля 2018 года

Россия и ЮАР хотят плотнее сотрудничать по рыбе

Российская Федерация и Южно-Африканская Республика намерены активизировать взаимодействие в сферах судостроения и рыбного хозяйства. Инициативы отражены в заявлении, которое подписали главы государств Владимир Путин и Сирил Рамафоза.

На полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге президент Владимир Путин провел переговоры с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой. По итогам консультаций лидеры двух стран подписали Совместное заявление о стратегическом партнерстве России и ЮАР.

Стороны подтвердили намерение активизировать взаимодействие в областях судостроения и рыбного хозяйства по линии российско-южноафриканского Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству и Делового совета Россия–ЮАР, сообщает корреспондент Fishnews.

В заявлении также говорится, что страны продолжат сотрудничество в области сохранения биоразнообразия, устойчивого использования биологических ресурсов, справедливого доступа к ним и выгодного распределения. Стороны обязуются поощрять взаимодействие по линии международных конвенций и форумов в области биологического разнообразия, в том числе по исчезающим видам. В связи с этим ЮАР поддерживает проведение встречи Постоянного комитета Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Мероприятие состоится в октябре в Сочи.

Fishnews