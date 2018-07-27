27 июля 2018 года

Верфям обещают новые меры поддержки

Перспективы развития отечественного судостроения обсуждались на пленарном заседании Морского салона во Владивостоке. Меры господдержки, строительство ледоколов, беспрецедентный заказ от рыбаков, создание безэкипажных судов – об этом говорили участники встречи.

Федеральные власти в оценках российской судостроительной отрасли были достаточно оптимистичны. Конечно, впереди еще много работы, но уже сейчас видно, как меняется облик российского судостроения, заявил курирующий вице-премьер Юрий Борисов.

Передовой опыт важно распространять на всех предприятиях отрасли, в том числе заводах, которые входят в Дальневосточный судостроительный кластер (базой его, напомним, служит верфь «Звезда» в Большом Камне), отметил зампред правительства. Такая работа, по его мнению, позволит выпускать широкую линейку востребованной продукции: чтобы одновременно с судами, которые будут осваивать Арктику и перевозить грузы по Северному морскому пути, со стапелей сходили современные высокотехнологичные военные, рыболовецкие и пассажирские суда.

Вместо импорта – свое

Не обошли внимание на заседании и тему импортозамещения. Юрий Борисов отметил, что принципиально важной является локализация производства «начинки» судов. «Это новые высококвалифицированные рабочие места. Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней и, конечно, внедрение на российских верфях новых технологий и их цифровизация. Поэтому именно в такой локализации производства на территории нашей страны и в первую очередь Дальнего Востока мы видим главный вектор развития российского судостроения и приборостроения», – заявил вице-премьер.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев рассказал, что для замещения импорта судового комплектующего оборудования и разработки новых перспективных технологий на базе ЦНИИ «Курс» создан специальный центр. Он собирает информацию в том числе и для определения номенклатуры продукции, производство которой необходимо локализовать. «Чтобы определить необходимый уровень локализации, мы с отраслевым сообществом проработали перечень критериев, их соблюдение позволит обеспечить уровень локализации, необходимый для развития российской промышленности. Эти требования будут закреплены соответствующим постановлением правительства», – сообщил замглавы Минпромторга.

Юрий Борисов отметил, что нужно задуматься о создании на Дальнем Востоке центра компетенций по приборостроению. В целом необходимо привлекать в Дальневосточный регион морских прибористов, которые сегодня в основном сосредоточены на западе, подчеркнул вице-премьер.

В развитии производства основного комплектующего оборудования имеются большие резервы снижения стоимости продукции, ведь доля оборудования составляет более 60% в стоимости судна, заявил зампред правительства. В этом плане он высказался оптимистично: необходимые научные и производственные мощности для импортозамещения у страны есть.

О субсидиях и других стимулах

Мнение о том, что рынок сам все расставит по своим местам в гражданском судостроении, вице-премьер назвал ошибочным. Нужно создавать стимулы для спроса, полагает он. «Государство оказывает поддержку отрасли через различные субсидиарные инструменты. В том числе стимулирует судовладельцев строить суда на российских верфях. Благодаря субсидированию процентов по кредитам и лизинговым платежам, применению механизма льготного лизинга уже построено более 100 судов. В 2019 году на эти цели предусмотрено выделение из бюджета более 3,5 млрд рублей. На выполнение программы лизинга Объединенной судостроительной корпорации из бюджета направлено 14,8 млрд рублей. Почти 1 млрд бюджетных рублей будет выделен в 2019 году на лизинг пассажирских судов», – привел данные куратор судостроения.

Особые надежды власти возлагают на судовой утилизационный грант. Правила, по которым российским организациям должна субсидироваться часть затрат на новые суда взамен сданных на утилизацию, правительство утвердило в апреле 2017 г. Механизм послужит дополнительным мотивом для обновления флота – как речного, так и морского, считают в Минпромторге.

В этом году могут появиться новые механизмы поддержки отечественных судостроителей, заявил Юрий Борисов. Так, он подтвердил, что прорабатывается вопрос о предоставлении судам под российским флагом исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Севморпути. «Эта мера будет стимулировать заказчиков размещать заказы на крупнотоннажную морскую технику на российских верфях», – сказал вице-премьер.

Отдельно и зампред правительства, и замминистра промышленности и торговли остановились на программе инвестиционных квот. Этот механизм, как было отмечено, обеспечил беспрецедентный заказ на постройку рыбопромыслового флота. Олег Рязанцев при этом выразил надежду, что контракты в этой сфере будут заключаться и с дальневосточными верфями.

Ледоколы приходят на Дальний Восток

Знаковым для судостроительной отрасли событием замминистра назвал обновление ледокольного флота. Отечественная промышленность восстановила утраченные компетенции в этой сфере, считают в ведомстве. «Благодаря этому в настоящее время ведется строительство самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 – каждый мощностью 60 МВт. Также планируется строительство серии дизельных ледоколов», – рассказал Олег Рязанцев.

Дальневосточные предприятия, по его словам, также в ближайшее время примут участие в этой работе, в регионе будет осуществляться строительство ледокола «Лидер».

Технологии будущего

Говорили и о технологиях будущего. И.о. вице-президента по гражданскому судостроению ОСК Игорь Шакало остановился на перспективах создания безэкипажных судов. Создание для использования таких транспортных средств, напомним, предусмотрено дорожной картой «Маринет» Национальной технологической инициативы. Корпорация, по словам Игоря Шакало, совместно с Севастопольским государственным университетом ведет работу по созданию маломерного малоэкипажного судна, которое должно быть подготовлено для внедрения безэкипажных технологий.

Такие технологии – это будущее, но будущее, которое ближе, чем кажется, считает Олег Рязанцев. К их развитию, по мнению замминистра, приведет целый ряд факторов, прежде всего экономических. При этом потребуется специальная инфраструктура, а также нормативное обеспечение. Процесс внедрение будет идти постепенно, но это перспектива нескольких десятков лет, отметил представитель Минпромторга.

В пленарном заседании также участвовали врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин и командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

В этом году Владивосток впервые принимает Морской салон. Организаторами МДМС выступили Минпромторг и Минвостокразвития. Оператор – фонд «Росконгресс». Информационный партнер мероприятия – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews