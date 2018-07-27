27 июля 2018 года

Вице-премьер: Рыбаки обеспечили судостроителям беспрецедентный заказ

Программа инвестиционных квот позволила сформировать беспрецедентный заказ на постройку рыбопромысловых судов. Об этом на Морском салоне во Владивостоке заявили и зампред правительства Юрий Борисов, и заместитель главы Минпромторга Олег Рязанцев.

Международный дальневосточный морской салон открылся во Владивостоке 27 июля. Участники панельной сессии форума отдельно остановились на механизмах стимулирования спроса на продукцию гражданского судостроения, сообщает корреспондент Fishnews.

Вице-премьер Юрий Борисов отметил программу инвестиционных квот. «Применение этого механизма позволило в прошлом году сформировать беспрецедентный заказ на строительство рыбопромыслового флота», - сказал заместитель председателя правительства.

Замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев назвал постройку рыбацкого флота одним из драйверов судостроения. Он также заявил, что инвестквоты обеспечили для отрасли беспрецедентный заказ. «В ближайшие пять лет это объем не менее 80 высокотехнологичных рыбопромысловых судов. Согласно оценке Росрыболовства. только для Дальнего Востока, для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, потребность составляет 58 судов», - озвучил цифры представитель Минпромторга. В министерстве рассчитывают, что этот флот будет строиться в том числе и на дальневосточных верфях. По словам Олега Рязанцева, постройка рыбопромысловых судов способна вывести судостроительные предприятия на качественно новый уровень создания сложного, высокотехнологичного флота.

Программа квот на инвестиционные цели впервые стартовала в прошлом году, когда проводился прием заявок от желающих получить доли. Заявлено строительство 33 судов – 9 под квоты вылова в Дальневосточном бассейне и 24 в Северном. Также участники программы намерены построить береговые предприятия по переработке водных биоресурсов.

В этом году Владивосток впервые принимает Морской салон. Организаторами выступили Минпромторг и Минвостокразвития. Оператор – фонд «Росконгресс». Информационный партнер мероприятия – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews