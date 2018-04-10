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Работу по продвижению Национальной технологической инициативы председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ обсудил с вице-премьерами. Фото пресс-службы кабмина

Законы «заточат» под развитие морских технологий

Правительство утвердило дорожную карту по совершенствованию законодательства для стимулирования развития морской отрасли, разработки и внедрения новых технологий в этой сфере. Планируется помочь бизнесу вывести на рынок инновационные товары и услуги.

Работу по продвижению Национальной технологической инициативы председатель правительства Дмитрий Медведев обсудил на совещании с вице-премьерами. «Я подписал пять распоряжений об утверждении дорожных карт по реализации направлений – это «Технет», «Автонет», «Маринет», «Нейронет» и «Аэронет». В документах утвержден детальный план мероприятий по исполнению этих карт. Все они будут реализовываться поэтапно, начиная с этого года (уже реализация пошла) и на достаточно длительную перспективу – по 2035 год», – сообщил глава кабмина.

Он подчеркнул, что начата непростая работа по созданию нормативной базы, которая будет стимулировать развитие современных технологий. «Здесь, с одной стороны, нельзя увлекаться нормотворчеством, потому что обилие нормативного регулирования подчас приводит к противоположному эффекту, просто затрудняя работу. С другой стороны, какая-то правовая основа должна быть, особенно в тех случаях, когда речь идет о совершенно новых в истории человечества явлениях», – отметил премьер-министр.

«Маринет» предусматривает подготовку нормативной правовой базы для регулирования деятельности частных предпринимателей и компаний в морской отрасли. «Речь идет о новых сервисах, которые раньше оказывались в основном государственными структурами, – рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович. – Сегодня речь идет о рынке, где присутствует значительное число игроков, будь то отдельные виды беспилотного транспорта, те же навигационные системы, сервисы, необходимые для судоходства, судостроения».

План включает, в частности, разделы по развитию электронных сервисов и открытых данных, повышению конкурентоспособности российской морской техники, совершенствованию технического регулирования, стандартизации и сертификации морской техники, апробированию новых технологий в ней, совершенствованию закупочной деятельности, развитию международного регулирования морской отрасли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, одно из мероприятий дорожной карты – разработка понятий «безэкипажное судно», «внешний капитан», правового статуса и регулирования эксплуатации морской и речной техники с высокой степенью автоматизации управления. К марту 2020 г. планируется создать условия для вывода на рынок таких транспортных средств.

Предполагается сформировать систему стандартов использования e-Навигации, безэкипажного судовождения, экологического мониторинга и мониторинга рыбного промысла. Эту работу нужно будет завершить в декабре 2019 г.

Также предусмотрено внесение поправок с целью расширения практики субсидирования и другой господдержки импортозамещения комплектующих для корабельной техники. Предполагается, что к декабрю 2019 г. будет создан стимул для ускоренного внедрения новых материалов, комплектующих и новой морской и речной техники.

За реализацию плана отвечают федеральные органы исполнительной власти, Агентство стратегических инициатив, «Российская венчурная компания», специальная рабочая группа «Маринет», инфраструктурный центр «Маринет».

Fishnews

  • Работу по продвижению Национальной технологической инициативы председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ обсудил с вице-премьерами. Фото пресс-службы кабмина
  • Вице-премьер Аркадий ДВОРКОВИЧ. Фото пресс-службы правительства
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