30 июля 2018 года

Западная Сахара намерена защищать свою рыбу

Фронт ПОЛИСАРИО отреагировал на пролонгацию соглашения Евросоюза и Марокко о рыбном промысле (документ разрешает европейскому флоту работать в водах у Западной Сахары). Представитель Фронта Эмхамед Хаддад заявил о праве сахарского народа на самозащиту.

Комментируя продление соглашения, глава внешних связей Фронта ПОЛИСАРИО Эмхамед Хаддад заявил, что «последнее решение Суда Европейского союза стало очень четким сигналом о силе международного права и подтвердило, что переход к использованию силы ни к чему не приведет». Эмхамед Хаддад подчеркнул, что соглашение будет обжаловано в судах ЕС, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ИА «Сахара Пресс Сервис» (Sahara Press Service).

Дипломат обратил внимание, что Фронт ПОЛИСАРИО является национально-освободительным движением, возникшим в результате сопротивления сахарского народа иностранной оккупации. Эмхамед Хаддад отметил, что согласно решению Суда Европейского союза «Западная Сахара не является частью территории Королевства Марокко» и что «марокканская рыболовная зона не включает воды, прилегающие к территории Западной Сахары».

Напомним, чтобы акватория у Западной Сахары подпала под действие пролонгированного соглашения, ЕС пришлось пересмотреть решение Суда Европейского союза.

Fishnews