25 июля 2018 года

Евросоюз и Марокко договорились по рыбному промыслу

Договор о промысле для европейских судов в марокканских водах пролонгирован. Акватория у Западной Сахары подпала под действие обновленного соглашения, для чего ЕС пришлось пересмотреть решение Суда Европейского союза.

Протокол о пролонгации соглашения подписан, сторонам предстоит ратифицировать документ. По мнению представителей королевства, Евросоюз и Марокко смогли достигнуть важного компромисса: с одной стороны, ЕС фактически пересмотрел февральское решение Суда Европейского союза о «независимости» вод Западной Сахары. С другой - Марокко снизило свои финансовые требования с первоначальных 80 млн евро до отраженных в соглашении 52 млн евро. Однако это больше суммы, которую королевство получало раньше (42 млн евро), отмечает Morocco World News.

Фронт ПОЛИСАРИО (военно-политическая организация, выступающая от имени населения Западной Сахары) выступил с протестом. Представитель фронта в Европе Мохаммед Сидати заявил, что ЕС подписанием документа поощряет марокканскую оккупацию Западной Сахары. Он призвал государства-члены Евросоюза не ратифицировать протокол. ПОЛИСАРИО настаивает на своих прямых переговорах с Евросоюзом относительно вод Западной Сахары.

Как сообщает корреспондент Fishnews, переговоры между ЕС и Марокко о подписании протокола начались в апреле, однако противоречия в позициях двух сторон не позволили им достичь взаимопонимания до истечения срока действия прежнего протокола– 14 июля. В итоге власти африканской страны приказали европейским судам покинуть марокканские воды.

Fishnews