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В Мурманском рыбном порту 27 июня открылся новый рыбный магазин ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» – «Портовый». Фото пресс-службы предприятия

Торговый проект Нацрыбресурса добрался до Мурманска

В Мурманском рыбном порту 27 июня открылся новый рыбный магазин ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» – «Портовый». Планируется, что в ближайшее время такие торговые точки появятся и в городах Дальнего Востока.

Создание специализированных магазинов в рыбных портах – развивающийся проект «Нацрыбресурса». Заявленная цель – повышение доступности рыбопродукции для населения страны и стабилизации цен на рынке. Предприятие открывает торговые точки в приморских городах, где работают его филиалы. Первый «Портовый» появился в декабре 2017 г. в Калининграде.

На торжественном открытии в Мурманске врио генерального директора Нацрыбресурса Сергей Харьков обещал, что цены в магазине будут самыми низкими по городу. В случае успеха проекта в порту планируется продолжить создание таких магазинов в Мурманске, рассказали Fishnews в пресс-службе предприятия.

В первый день работы «Портовый» привлек большое количество покупателей. Генеральный директор ООО «Нацрыбторг» (оператора магазина) Ирина Станкова отметила, что холодильные складские мощности магазина загружены полностью. «Мы сможем удержать ассортимент на заявленном уровне, и в цене, и в качестве», – заявила она.

В ближайшее время ФГУП «Нацрыбресурс» планирует открытие подобных торговых точек в городах Дальнего Востока.

Fishnews

  • В Мурманском рыбном порту 27 июня открылся новый рыбный магазин ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» – «Портовый». Фото пресс-службы предприятия
  • В Мурманском рыбном порту 27 июня открылся новый рыбный магазин ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» – «Портовый». Фото пресс-службы предприятия
  • Мурманский рыбный порт. Фото пресс-службы «Нацрыбресурса»
  • В первый день работы «Портовый» привлек много покупателей. Фото пресс-службы «Нацрыбресурса»
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