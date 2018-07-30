30 июля 2018 года

Закон об «органике» прошел через Совфед

Закон «Об органической продукции» одобрен Советом Федерации. По словам члена профильного комитета Сергея Белоусова, Россия должна стать 90-й страной мира, имеющей свой закон об «органике».

Члены Совета Федерации рассмотрели закон «Об органической продукции» на 441-м заседании.С докладом выступил заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, сообщает корреспондент Fishnews.

«На всех стадиях рассмотрения законопроекта члены комитета активно работали над его принятием, и большинство внесенных нами поправок было учтено, - отметил Сергей Белоусов. - Сегодня органическое сельское хозяйство практикуется более чем в 180 странах, из них 89 стран имеет собственный закон об органике. Теперь к этим странам присоединится и Россия».

Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» регулирует отношения в области производства органической продукции. Под ней понимается экологически чистая сельхозпродукция, сырье и продовольствие, в том числе продукция аквакультуры. Закон был принят Госдумой на заседании 25 июля.

Fishnews