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Директор департамента маркетинга и продаж ОСК Илья ПАНТЕЛЕЕВ. Фото «Росконгресса»

Верфи ждут решения по крабовым квотам

Тема инвестиционных квот и предоставления права на добычу краба ожидаемо не осталась без внимания на Морском салоне во Владивостоке. По острому вопросу высказались судостроители и региональные власти.

Программа инвестиционных квот обеспечила беспрецедентный заказ на постройку рыбопромысловых судов – об этом на пленарном заседании Морского салона заявили вице-премьер Юрий Борисов и замглавы Минпромторга Олег Рязанцев.

Тему продолжили на панельной сессии, посвященной обновлению промыслового флота, сообщает корреспондент Fishnews. Сейчас в рамках программы на верфях Объединенной судостроительной корпорации размещено около 30 заказов на постройку флота для рыбаков, рассказал директор департамента маркетинга и продаж ОСК Илья Пантелеев.

«На текущий момент где-то около 30 проектов в реализации на верфях и где-то около 20 проектов – это те компании, с которым мы обсуждаем дальнейшее развитие, дальнейшее обновление флота, включая, конечно, такой наболевший вопрос, как строительство краболовных судов», – сообщил представитель корпорации.

Напомним, что с 2018 г. вступило в силу распоряжение правительства о включении в список видов водных биоресурсов, по которым выделяются инвестиционные квоты, крабов на Дальневосточном и Северном бассейнах. Однако постановление, которое позволит реализовать этот механизм, до сих пор не принято. Решение этого вопроса ждут и судостроители, и их заказчики, отметил Илья Пантелеев. Он выразил надежду, что правовая база по крабовым инвестквотам появится к концу этого года или к началу следующего.

От решения правительства многое будет зависеть в сфере обновления рыбопромыслового флота на отечественных верфях, считает директор департамента рыбного хозяйства Приморского края Сергей Наставшев. Он напомнил о негативных последствиях, к которым привело в прошлом аукционы, – о браконьерстве. Доли квот покупали на торгах как разрешительный билет – чтобы была возможность выйти на промысел. Больше всего в сохранении ресурса заинтересован пользователь, который получает право на добычу на длительный срок, уверен руководитель департамента.

Краболовы говорят о готовности заказать более 20 судов, отметил Сергей Наставшев. Причем для реализации этих заказов как раз и могут быть задействованы верфи Дальнего Востока.

Международный дальневосточный морской салон прошел во Владивостоке с 27 по 28 июля. Организаторами выступили Минпромторг и Минвостокразвития. Оператор – фонд «Росконгресс». Информационный партнер мероприятия – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Директор департамента маркетинга и продаж ОСК Илья ПАНТЕЛЕЕВ. Фото «Росконгресса»
  • Директор департамента рыбного хозяйства Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ. Фото «Росконгресса»
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