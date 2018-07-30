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«Дальрефтранс»: 20 лет в авангарде отрасли

«Дальрефтранс»: 20 лет в авангарде отрасли

Сегодня компания «Дальрефтранс», отмечающая 20-летний юбилей, выходит на прямой диалог с рыбопромышленниками. Это позволяет предложить производителям рыбопродукции оптимальные условия для доставки их груза в любую точку России и за рубеж.

Оптимальным вариантом для гарантированного сохранения качества капризного продукта при перевозках на дальние расстояния является рефконтейнер. Сложно представить, но еще 20 лет назад в России фактически не существовало контейнерных рефрижераторных перевозок ни внутриморских, ни по железной дороге. Точкой отсчета стало появление в 1998 г. компании «Дальрефтранс»: на тот момент она была первой и единственной, кто занялся внедрением и продвижением в стране перевозок скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах.

Сегодня ООО «Дальрефтранс» отмечает свой 20-летний юбилей. Компания является крупнейшим в России перевозчиком скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах с использованием морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Профессиональный подход коллектива «Дальрефтранса» к решению задач любой сложности, привлечение лучшего мирового опыта рефконтейнерных перевозок и работа в команде группы FESCO позволяют ведущему российскому перевозчику предлагать своим клиентам развитый сервис и новые, уникальные решения для транспортировки самого требовательного груза.

Сохранение температурного режима на всем пути следования до конечного потребителя и сокращение времени транспортировки скоропортящихся грузов – эти условия, важные для отправителя, «Дальрефтранс» ставит в приоритет и для себя. А какой груз, следующий с Дальнего Востока в западные регионы страны, имеет повышенную требовательность – конечно, это рыбопродукция.

Сегодня «Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбопромышленниками. Это позволяет предложить производителям рыбопродукции оптимальные условия для доставки их груза в любую точку России, а также по зарубежным направлениям.

Так, к началу нынешней лососевой путины «Дальрефтранс» создал крупный сток рефрижераторных контейнеров на Камчатке и Сахалине – в общей сложности более 700 единиц контейнеров. Это позволит без задержек обеспечить доставку продукции из крупнейших «рыбных» регионов судами FESCO во Владивостокский морской торговый порт, а оттуда – на железнодорожные маршруты на Запад России либо за рубеж.

Сокращены и сроки движения рефсцепов компании «Дальрефтранс» в составе смешанных ускоренных контейнерных поездов из Владивостока на Москву и Новосибирск – до 10 и 6 суток соответственно.

Особый сервис был разработан для береговых предприятий, выпускающих рыбопродукцию. В высокий сезон рыбопромышленники могут воспользоваться крупнейшим в России парком рефконтейнеров, принадлежащим «Дальрефтрансу»: сперва в качестве холодильников для своей продукции, а затем – для вывоза скоропортящегося, ценного рыбного груза из районов промысла.

Перспективные проекты по доставке больших объемов рыбопродукции по индивидуальным логистическим схемам в ближайшем будущем «Дальрефтранс» планирует реализовывать совместно с ведущими рыбопромышленными компаниями, которые осуществляют свою деятельность в Камчатском крае и Сахалинской области.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

На правах рекламы

  • «Дальрефтранс»: 20 лет в авангарде отрасли
  • С появлением «Дальрефтранса» рынок почувствовал большой потенциал контейнерных рефрижераторных перевозок
  • Став дочерним предприятием группы FESCO, компания приобрела новые возможности для дальнейшего развития своего направления
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