31 июля 2018 года

Таиланд намерен выиграть в противостоянии США и Китая

Из-за нового раунда торговой войны между КНР и Соединенными Штатами Таиланд пересматривает прогноз роста экспорта. В королевстве надеются увеличить поставки продуктов питания, прежде всего рыбы и морепродуктов, в обе страны.

Ранее правительство Таиланда предполагало увеличение экспорта продуктов питания в 2018 г. на 8%. Такой прогноз сделан на основе твердого роста спроса на товары королевства на мировом рынке в 2017 г., когда общая стоимость экспорта достигла 236 млрд долларов. Однако теперь, после начала очередного этапа торговой войны между Китаем и США, в Бангкоке надеются на еще больший рост поставок за рубеж продовольственных товаров, особенно морепродуктов. Об этом министр торговли Таиланда Сонтират Сонтиджиравонг (Sontirat Sontijirawong) рассказал японскому агентству Nikkei.

Ранее администрация президента Дональда Трампа опубликовала список из примерно 6 тыс. наименований продуктов общей стоимостью в 200 млрд долларов, на которые к концу августа наложат 10% пошлину. В список попали живой карп, тихоокеанский лосось, желтоперый тунец, мясо краба и лобстер. Ожидается, что Пекин ответит на введение новых тарифов.

По словам президента Тайской ассоциации производителей замороженных морепродуктов (TFFA) Поя Арамваттананонта (Poj Aramwattananont), переработанные и замороженные продукты питания на рынках КНР и США ждет неминуемое увеличение стоимости. В этих условиях перед экспортерами Таиланда открываются новые возможности: благодаря более низким тарифам у них появится важное конкурентное преимущество.

В частности, в выигрыше окажутся поставщики тунца, сообщает корреспондент Fishnews. В 2017 г. в королевстве было переработано этой рыбы на 2,3 млрд долларов. Президент Тайской ассоциации производителей тунца Чанинтр Чалисарапонг (Chanintr Chalisarapong) уже заявил, что члены отраслевого объединения надеются капитализировать выгоду от падения поставок тунца в США и КНР. По его словам, продолжение трений между двумя странами в области торговли может простимулировать переработчиков этих стран к переносу производства в Таиланд, чтобы поставлять продукт на свои рынки с меньшей пошлиной.

Таиланд является пятым по величине экспортером продуктов питания в мире. В 2017 г. королевство заработало 5,5 млрд долларов на поставках за рубеж рыбы и морепродуктов.

Fishnews