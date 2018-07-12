12 июля 2018 года

Американские пошлины ударят по китайской рыбопереработке

Президент США Дональд Трамп предложил ввести 10% пошлины на товары из КНР общей стоимостью 200 млрд долларов. Китайские рыбопереработчики опасаются, что это приведет к потере покупателей и переносу производств в другие страны, а также банкротствам компаний и закрытию заводов.

Такова первая реакция китайских рыбопереработчиков на новость о списке, сообщает портал Undercurrent News. В перечень из 205 страниц попали почти все морепродукты, произведенные или переработанные в КНР. В списке оказались и другие продовольственные и промышленные товары и полезные ископаемые – всего более 6 тыс. наименований.

Больше других могут пострадать поставки тиляпии – крупнейшей среди рыбопродукции экспортной позиции Китая. В 2017 г. объем экспорта китайской тиляпии в США составил 426 млн долларов. По мнению представителя компании-импортера Дона Келли, от нововведения пострадают и китайские фермеры, и американские импортеры. В то же время в долгосрочной перспективе, по его мнению, поставки сильно не сократятся: тиляпия остается самой дешевой рыбой, и потребители продолжат ее покупать.

Китайские рыбопереработчики отреагировали на новость эмоционально. Это объясняется большими объемами поставляемой в США продукции из трески, минтая, лосося, пикши и кальмаров. Поставки этих товаров в стоимостном выражении оцениваются в 945 млн долларов.

Представители отрасли опасаются, что новые пошлины приведут к переносу рыбоперерабатывающих производств в другие страны Юго-Восточной Азии. Однако есть и противоположное мнение, что другие страны не смогут заменить перерабатывающие мощности КНР, поэтому все бремя санкций ляжет на американского потребителя. Компании-импортеры США не сдаются и намерены добиваться исключения из списка различных видов товаров.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее США ввели 25% ввозные пошлины на ряд китайских товаров, а КНР предусмотрела зеркальные меры в отношении американских поставок.

Fishnews

