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Пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий». Фото «Росконгресса»

Морской салон продемонстрировал потенциал отечественных верфей

Во Владивостоке завершил работу Международный дальневосточный морской салон, который проходил с 26 по 28 июля в кампусе ДВФУ. В выездных мероприятиях, деловой и культурной программах приняли участие представители 21 страны.

Участники МДМС-2018 обсудили актуальные вопросы развития судостроения, инфраструктуры, логистики. Отдельный блок мероприятий был посвящен инструментам регулирования отрасли. Гости Салона приняли участие в живых дискуссиях о применении цифровых технологий, трекинге судов, блокчейне. Всего на площадке Международного дальневосточного морского салона прошло более 15 деловых мероприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе фонда «Росконгресс» (организатора мероприятия).

«Ни одна страна в мире не обладает таким потенциалом в судостроительной отрасли, как Россия. Первый морской салон во Владивостоке представил весь потенциал и возможности отечественного гражданского судостроения и судоремонта, судоходства и портовой инфраструктуры. Данное мероприятие буквально «бросило якорь» на Дальнем Востоке, что подтвердило большое количество проведенных встреч, переговоров и первые заключенные соглашения на полях МДМС-2018. Уверен, в будущем эксперты отрасли будут прибывать во Владивосток для участия в салоне на регулярной основе», — отметил советник президента Антон Кобяков.

Центральным событием деловой программы Международного дальневосточного морского салона стало пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий». В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев, командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Сергей Авакянц, и.о. вице-президента по гражданскому судостроению АО «Объединенная судостроительная корпорация» Игорь Шакало и вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин.

«Проведение Международного дальневосточного морского салона имеет большое значение для развития отечественного судостроительного кластера и сопутствующих отраслей промышленности на Дальнем Востоке России, - подчеркнул Юрий Борисов. - Выбор Владивостока в качестве площадки проведения мероприятия открывает возможности для сотрудничества и интеграции с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, со стороны которых наблюдается интерес к новинкам российского судостроения, технологиям в области освоения Мирового океана и Арктической зоны».

«Дальневосточный морской салон — это то событие, которое очередной раз доказывает, что Россия является активным игроком на мировой арене судостроения. Уверен, что МДМС не только станет отличной площадкой для налаживания деловых связей, но и в целом окажет положительное влияние на развитие Дальнего Востока», — выразил уверенность Олег Рязанцев.

На площадке салона прошли конференция «Маринет» программы Национальная технологическая инициатива и открытое заседание дальневосточной подгруппы НТИ «Маринет». Участники получили уникальную возможность обсудить новейшие технологии, применяемые в судостроении, в числе которых робототехника, лазерные и нейросетевые технологии.

Отдельное внимание было уделено и кадровому резерву в судостроительной отрасли. Участники салона обсудили прорывные гражданские технологии и кадры, способные разрабатывать такие технологии. Кроме того, на стенде «От винта» проходила основная часть молодежной деловой программы, в рамках которой встретились представители профильных морских учебных заведений, научных лабораторий, академических кругов и лидеры мнений, а также проводилась презентация проектов молодых инженеров.

Помимо деловой программы участников салона ждала выставочная. На площади 1200 м2 свои проекты и разработки представили Объединенная судостроительная корпорация, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Адмиралтейские верфи, «Балтийский завод», Зеленодольский завод имени Горького, «Восточная верфь», «Эра», Судостроительный комплекс «Звезда», «Армалит» и другие судостроительные организации.

Для жителей и гостей Владивостока и Приморского края подготовили разнообразную культурную программу. Для открытого посещения были предоставлены восемь кораблей и судов: катер серии «Грачонок», гидрографическое судно «Виктор Фалеев», корвет «Совершенный», учебные парусники «Паллада» и «Надежда», танкер ледового класса «РН Сахалин», а также катер Pacifico Adventure 72 и катамаран Pacifico Cruise 120, построенные на верфях в Приморье.

МДМС-2018 был организован Министерством промышленности и торговли. Оператор мероприятия – фонд «Росконгресс». Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Следующее крупное мероприятие во Владивостоке пройдет с 11 по 13 сентября. На площадке кампуса ДВФУ на острове Русский состоится IV Восточный экономический форум.

Fishnews

  • Пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий». Фото «Росконгресса»
  • Заместитель председателя Правительства РФ Юрий БОРИСОВ. Фото «Росконгресса»
  • Замминистра промышленности и торговли Олег РЯЗАНЦЕВ. Фото «Росконгресса»
  • На площадке Международного дальневосточного морского салона прошла конференция «Маринет». Фото «Росконгресса»
  • Международный дальневосточный морской салон проходил с 26 по 28 июля в кампусе ДВФУ на острове Русский. Фото «Росконгресса»
  • На выставке салона было много интересного. Фото «Росконгресса»
  • На выставке салона было много интересного. Фото «Росконгресса»
  • На выставке салона было много интересного. Фото «Росконгресса»
  • На выставке салона было много интересного. Фото «Росконгресса»
  • На выставке салона было много интересного. Фото «Росконгресса»
  • На выставке салона было много интересного. Фото «Росконгресса»
  • На выставке салона было много интересного. Фото «Росконгресса»
    •
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