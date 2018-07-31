31 июля 2018 года

Рыбаки Приморья получили горизонт планирования

В Приморском крае провели работу по заключению на новый срок договоров о закреплении доли квоты вылова во внутренних водных объектах. Рыбаки отмечают важность 15-летнего горизонта планирования своей деятельности.

По итогам заявительной кампании 2018 г. департамент рыбного хозяйства Приморского края принял решение о заключении 126 договоров на доли квот для промышленного рыболовства. Таким образом, рыбаки получили возможность продолжить промысел в бассейне озера Ханка и других внутренних водных объектах региона.

По новому законодательству, у рыбопромышленников появился горизонт планирования в 15 лет. В бассейне Ханки за предприятиями закреплены доли квот добычи верхогляда, карася, коня, сазана и других видов рыб, сообщает корреспондент Fishnews.

Процесс закрепления долей квот на новый период постарались сделать комфортным для пользователей водных биоресурсов, рассказали в департаменте. «Специалисты выехали в село Камень-Рыболов Ханкайского района и уже на месте подписали договоры», – сообщил директор департамента Сергей Наставшев.

Такая организация процесса оказалась очень удобной, в целом работа с краевым департаментом ведется в конструктивном режиме, прокомментировал генеральный директор ООО «Рыболовная артель «Ханка» Сергей Ворвулев. С компанией заключено восемь договоров о закреплении доли квоты. То, что теперь лимиты закрепляются на 15 лет, – большое достижение для рыбаков, считает руководитель предприятия.

«В составе ихтиофауны Ханки насчитывается более 80 видов рыб. В ходе многолетних исследований промысловых уловов озера было установлено, что ресурсообразующими являются 10 видов: амурский сазан, серебряный карась, верхогляд, амурский сом, монгольский краснопер, амурская щука, горбушка, пятнистый конь, судак и два вида толстолобиков. Они дают не менее 90% годового вылова и для них устанавливается общий допустимый улов», – рассказал пресс-секретарь ТИНРО-Центра Константин Осипов.

Общий запас рыбы в озере Ханка специалисты оценивают в 5 - 15 тыс. тонн. Запас промысловых рыб – в объеме более 1530 тонн. Из них в пределах ОДУ на 2018 г. предложено 400 тонн.

Помимо традиционных промысловых объектов наука рекомендует осваивать востробрюшек, косаток и другие виды, обладающие в озере высокой численностью. «Их запас оценивается в 2400 тонн. Из этого объема мы рекомендуем к освоению 110 тонн», – сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре. Отмечен и потенциал добычи беспозвоночных.

Как рассказали в департаменте рыбного хозяйства, глава Приморского края Андрей Тарасенко инициирует вопрос о строительстве рыбоводного завода для пополнения запасов Ханки. Рыба, добытая во внутренних водоемах, поступает в том числе на рынок региона.

Fishnews