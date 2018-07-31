31 июля 2018 года

Сергей Сенников: Поправка в программу инвестквот изменит условия конкуренции

В Минсельхозе обсуждают вопрос внесения в программу инвестквот нового объекта инвестиций – среднетоннажного траулера-свежьевика. О возможных последствиях такого шага рассказал заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников.

Изменение типов объектов инвестиций, под которые выделяются доли инвестквот минтая и тихоокеанской сельди, может повлечь существенное изменение условий конкуренции при распределении лимитов по сравнению с ранее проводимой заявочной кампанией, считает Сергей Сенников.

«Лица, за которыми ранее были закреплены доли инвестиционных квот, окажутся в более благоприятных условиях, чем те, кто сейчас только планирует подавать заявление на такие лимиты, - подчеркнул представитель компании. - Это может указывать на дискриминационный подход при распределении инвестквот или на изменение условий в интересах ограниченного круга лиц».

Еще одним фактором, по мнению Сергея Сенникова, может стать существенное снижение объема инвестиций, поскольку при измененных условиях конкуренции строительство объектов инвестиций типов «А», «Б» и «В» может быть экономически нецелесообразным. «Это объясняется тем, что доля инвестиционной квоты может сильно уменьшиться по результатам аукциона на понижение», - отметил собеседник Fishnews.

Он обратил внимание, что у инициативы есть и положительные стороны. Так, увеличение флота, доставляющего уловы в охлажденном виде, станет прямой поддержкой береговой переработки. Кроме того, суда такого типа (длиной до 80 м) можно строить на верфях Дальнего Востока.

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