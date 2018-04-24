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Улов минтая

Минсельхоз предлагает распределить остаток инвестквот по минтаю и сельди

Министерство сельского хозяйства представило проект изменений правовых актов по инвестиционным квотам. В список объектов инвестиций планируется включить среднетоннажное судно под лимиты минтая и сельди.

Проект постановления правительства подготовлен в рамках исполнения поручения, которое дал полпред президента на Дальнем Востоке – вице-премьер Юрий Трутнев. Предлагается предусмотреть в качестве одного из объектов инвестиций среднетоннажное судно длиной от 55 до 70 м для Дальневосточного бассейна. Согласно проекту, под строительство такого флота будут выделяться доли квот добычи минтая в Западно-Беринговоморской зоне, Петропавловско-Командорской, Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской, Северо-Охотоморской, Восточно-Сахалинской подзонах, Южно-Курильский и Северо-Курильской зонах и сельди в Северо-Охотоморской подзоне – по 0,825%.

Предлагаемые требования к новому объекту инвестиций – валовая вместимость судна более 1000; комплекс оборудования для кошелькового лова; оборудование по охлаждению уловов производительностью не менее 50 тонн продукции в сутки.

Также в проекте – изменения по нераспределенным в этом году долям инвестквот на вылов минтая и сельди, сообщает корреспондент Fishnews. «Согласно проекту постановления заявления по инвестиционным проектам в отношении оставшихся нераспределенными долей квот на инвестиционные цели для добычи (вылова) минтая и сельди тихоокеанской будут приниматься в течение пяти месяцев после размещения в установленном порядке извещения», – говорится в пояснительной записке. Предусмотрено, что информацию об отборе инвестпроектов Росрыболовство должно разместить на своем сайте, а также на сайте www.torgi.gov.ru в течение двух недель с даты вступления в силу постановления.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокминтайправительстворосрыболовство
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