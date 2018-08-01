01 августа 2018 года

Индонезия наводит порядок в рыбном импорте

Министерство торговли Индонезии прописало четкие требования к организациям-импортерам водных биоресурсов и их иностранным поставщикам. Также озвучены стандарты по маркировке и проверке в стране происхождения товара.

Для регулирования ввоза в Индонезию водных биоресурсов для дальнейшей переработки, Министерство торговли республики опубликовало новый регламент. Теперь для получения разрешения на год импортеру необходимо будет доказать наличие у себя морозильного склада и рефрижераторного транспорта. Также компания должна будет предоставить план реализации готовой продукции, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на портал EINPresswire.com.

На этикетке товара нужно будет указать торговое и латинское название ВБР, вес нетто и сведения об импортере и экспортере. Для продукции без этикетки эти сведения надо будет вписать в счет-фактуру и накладную.

Экспортера обяжут предъявить ветсертификат или сертификат о переработке рыбы, подписанный уполномоченным должностным лицом или компетентным органом страны происхождения. Вся импортируемая продукция должна будет проверяться в стране происхождения инспектором, назначенным Министерством торговли Индонезии.

Индонезия - четвертое в мире государство по численности населения и один из мировых лидеров по добыче тунца и производству креветки. Несмотря на это, местным рыбопереработчикам не хватает уловов республики и они вынуждены импортировать сырье. Тем более что власти страны намерены наращивать внутреннюю переработку. В 2017 г. Индонезия приняла 195 тыс. тонн рыбы и морепродуктов из-за рубежа. Наводя порядок в рыбной отрасли, республика принимает радикальные меры в борьбе с браконьерами.

Fishnews