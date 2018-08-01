01 августа 2018 года

Лосось не спешит на Сахалин и в Амур

На 30 июня рыбаки Дальнего Востока освоили 155 тыс. тонн лососей (-1,5% к уровню 2016 г.). В связи с задержкой подходов малые уловы пока в Сахалинской области, Приморье и особенно в Хабаровском крае.

В Федеральном агентстве по рыболовству состоялось очередное заседание штаба по организации промысла лососей в Дальневосточном бассейне. Видеоконференцию с регионами провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

К берегам восточной Камчатки продолжает массово подходить горбуша, уловы доходят до 3 тыс. тонн в сутки. На сегодняшний день рыбаки края освоили 136,2 тыс. тонн тихоокеанских лососей, это на 36,2 тыс. тонн или на 36% выше уровня 2016 г.

В Магаданской области рыбаки также ведут промысел со значительным опережением показателей на отчетную дату предыдущего четного года. В регионе добыто 3,6 тыс. тонн красной рыбы, прибавка составляет 1,7 тыс. тонн или 85%.

На фоне хороших темпов промысла на Колыме и Камчатке отставание по общему объему вылова тихоокеанских лососей сократилось до 1,5%, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. На 30 июля добыто 155 тыс. тонн рыбы, что ниже уровня 2016 г. на 2,5 тыс. тонн.

В Сахалинской области в связи с задержкой подходов пока поймано 5,7 тыс. тонн лосося (-6 тыс. тонн к показателю за аналогичный период позапрошлого года). В Приморском крае промысел красной рыбы отстает от уровня 2016 г. на 2 тыс. тонн или на 69% – освоено 900 тонн.

Самое серьезное отставание наблюдается в Хабаровском крае: добыто 7,9 тыс. тонн, что составляет лишь 20% от уровня 2016 г., снижение – на 40 тыс. тонн.

Задержку подходов тихоокеанских лососей ученые связывают с неблагоприятными климатическими условиями, но прогнозируют улучшение промысловой обстановки.

Fishnews