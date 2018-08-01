01 августа 2018 года

Новую промысловую технологию представили на Морском салоне

Проект рыболовного судна с гидроканалом презентовали на Международном дальневосточном морском салоне специалисты ТИНРО-Центра. Новый способ приемки улова позволит поднимать его на борт, не извлекая трал из воды, не перегружая лебедку и не повреждая сырец.

Разработки ученых представили на конференции «Маринет» Национальной технологической инициативы в рамках Морского салона во Владивостоке. Ведущий научный сотрудник ТИНРО-Центра Михаил Мизюркин презентовал проект рыболовного судна нового поколения - с гидроканалом. Он позволяет доставлять улов в живом виде напрямую в приемную емкость в кормовой части, не извлекая орудие лова из воды.

«Это сводит к минимуму механические повреждения водных биоресурсов в улове, которое обычно превышает 10-15%, – рассказал Михаил Мизюркин. – Кроме того, это исключает чрезмерные нагрузки на тяговые механизмы, что в обычных условиях имеет больший риск выхода из строя оборудования, потери остойчивости судна и травмирования экипажа».

Проект судна разработан совместно со специалистами Дальрыбвтуза, конструкторского бюро «Вымпел» и другими инженерными организациями. По словам ученого, использование такого судна предоставляет огромные возможности для добычи легкотравмируемых рыб, например, дальневосточной сардины (иваси). «Ожидаемое снижение эксплуатационных расходов на орудия лова на крупнотоннажном судне составит минимум 2,5 млн рублей. Данная технология может использоваться и при проектировании малотоннажных и среднетоннажных судов, укомплектованных различными орудиями лова – от трала и снюрревода до ловушек, – обратил внимание Михаил Мизюркин. – Кроме того, такие суда могут использоваться для установки и обслуживания оборудования марикультуры».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в перспективе на судах с гидроканалом возможен переход к бессетевому промыслу с использованием акустических и световых технологий для управления поведением рыб.

Международный дальневосточный морской салон был организован Министерством промышленности и торговли. Оператор мероприятия – фонд «Росконгресс», информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Дальнейшее обсуждение вопросов освоения водных биоресурсов и развития инновационных морских технологий продолжится на площадке Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге. Они пройдут с 13 по 15 сентября.

Fishnews