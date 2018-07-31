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Модель рыболовецкого судна на выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге в 2017 г.

Верфи поборются за российских рыбаков

Зарубежные судостроительные и судоремонтные компании оценили потенциал российского рынка. В рыбопромышленной выставке в Санкт-Петербурге примут участие верфи из Испании, Прибалтики, Турции и Республики Корея.

Масштабная программа обновления флота, запущенная в рыбной отрасли, вызвала повышенный интерес компаний из сектора судостроения и судоремонта к российскому рынку, считают организаторы Seafood Expo Russia. Портфель заказов от рыбаков не исчерпывается инвестквотами – на днях Росрыболовство озвучило предложения по стимулированию строительства малотоннажных судов для прибрежного рыболовства, а некоторые предприятия планомерно ведут замену флота даже без господдержки.

В рамках Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий направление судостроения будут представлять не только российские заводы, но и верфи из Европы и Азии.

«Иностранных участников в этом году чуть ли не больше, чем отечественных, – рассказал Fishnews генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов. – У нас появились испанские верфи. К нам присоединилась литовская Western Baltiya Shipyard. После подписания контракта на постройку судов для «Океанрыбфлота» участием в Seafood Expo Russia заинтересовалась и турецкая Tersan Shipyard».

Кроме того, ESG ведет переговоры с рядом судоремонтных предприятий из Пусана (Республика Корея), заинтересованных в обслуживании рыбопромысловых судов Дальневосточного бассейна. «Предложений по судоремонту от российских предприятий пока не заметно, зато иностранцы начинают активно работать, они видят емкость нашего рынка», – заявил Иван Фетисов.

По его словам, в ближайшее время планируется организовать встречу с представителями Росрыболовства, Минпромторга и Объединенной судостроительной корпорации, на которой будет обсуждаться вопрос участия в выставке предприятий ОСК и позиционирования российского оборудования, призванного решить задачу по максимальному уровню локализации строящихся на российских верфях судов.

Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий с 13 по 15 сентября вновь примет Санкт-Петербург. Организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews. О том, что показывали и о чем говорили на выставке прошлого года, можно прочитать в материале нашего корреспондента.

Fishnews
НазадМетки: выставкакореяросрыболовствосудостроение
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